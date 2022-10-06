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    台灣循環經濟週開跑 展現各界資源循環成果

    經濟部、環保署、農委會、內政部、工程會共同舉辦「2022台灣循環經濟週」跨部會記者會，展現循環經濟成果。（記者陳嘉怡攝）

    經濟部、環保署、農委會、內政部、工程會共同舉辦「2022台灣循環經濟週」跨部會記者會，展現循環經濟成果。（記者陳嘉怡攝）

    2022/10/06 14:43

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕2050淨零轉型是國家重要目標，政府大力推動產業循環經濟，今（6）日經濟部、環保署、農委會、內政部、工程會共同舉辦「2022台灣循環經濟週」跨部會記者會，展現循環經濟成果，工程部門將焚化再生粒料使用於營建工程、公共建設；農業部門則將農林剩料製成木質顆粒，促進資源循環。

    環保署副署長沈志修表示，台灣是高度仰賴資源進口的國家，去年國內共產生3000萬噸的廢棄物，過去都是尋求廢棄物妥善管理，但若能將廢棄物變成再生資源，讓廠商需要了解廢棄物可以成為另一個產業的原料，就能朝資源循環零廢棄目標邁進。

    內政部主任秘書張琬宜說，根據歐盟統計，40%的天然資源如水泥、砂石都應用在營建業，顯示營建產業耗費相當大的天然資源，但營建產業也是循環經濟的重要一環。例如，工業部門產出的爐石渣、環保部門的再生粒料，都可以投入到營建產業，進行再生循環。

    公共工程會主任秘書林傑也提到， 去年公共工程共使用300萬噸的焚化再生粒料、鋼質粒料，可節省10億元的工程費用、資源循環效果相當於節省1萬噸的二氧化碳排放量。他說，工程單位作為資源使用端，應肩負資源循環責任，積極推動公共工程的再生粒料應用。

    農委會科技處處長王仕賢則提及，早期是線性農業思維，使用高氮肥、高肥料，追求最高的產量，但現在大家意識到資源有限，開始思考循環農業的重要性。他舉例，農林剩餘資源可加工成無毒低碳木質顆粒，不僅解決農民去化困擾，也能創造經濟價值。

    經濟部次長曾文生形容，循環經濟就如同武俠小說中的「經脈」，需透過跨部會、產業合作，才能打通經脈、促進氣血循環。未來政府會持續透過跨部會討論，找出廠商在循環經濟中可能遇到的痛點，活絡循環經濟氣血。

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