武肺疫苗報廢6.5％成箭靶 立委揭馬政府H1N1疫苗銷毀52％

衛福部長薛瑞元（左）今在立院備詢。（記者王藝菘攝）

2022/10/06 13:15

〔記者林惠琴／台北報導〕審計部報告質疑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗銷毀情形，民進黨立委林楚茵引述馬政府時代的H1N1疫苗銷毀率高達52%反問，審計長陳瑞敏指出，均有提醒，衛福部長薛瑞元則緩頰說，大規模銷毀也是無可奈何，不能因此指責沒有做好防疫工作。

國內COVID-19疫苗報廢率6.5%，低於全球的10%，但持續成為在野黨攻擊箭靶，林楚茵今日彙整資料指出，2009年H1N1疫苗共計採購1500萬劑，包含國光1000萬劑、諾華500萬劑，其中使用44%，換等量H5N1疫苗4%，換句話說，高達52%、774萬餘劑過期銷毀。

林楚茵認為，對比這樣的數字來說，對於現在COVID-19抗疫的衛福部人員、醫護人員來說合理嗎？

薛瑞元則指出，有大規模銷毀也是無可奈何，但不能因此指責沒有做好防疫工作，因為需要打的人都打了。

民進黨立委鍾佳濱也指出，馬政府時期的H1N1疫苗銷毀更高，審計部有沒有去查？應該要衡平來看。他並提出，政府採購法第105條規定，國家遇有戰爭、天然災害、癘疫或財政經濟上有重大變故，需緊急處置之採購事項，不適用政府採購法，因此審計部檢討時應該要調整思維。

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