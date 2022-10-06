推市場行動支付 黃珊珊：補助攤商、優惠折扣增加使用誘因

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今至西湖市場拜票。（記者鄭名翔攝）

2022/10/06 13:10

〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊曾表示，台北各市場陸續改建後，下一步將推動行動支付；但許多逛市場的長輩、傳統攤商不習慣使用，黃珊珊今指出，將透過補助手續費鼓勵攤商，並讓民眾享有優惠折扣，增加使用誘因，且須視各市場屬性進行差異化處理。

黃珊珊參選後積極走訪市場、商圈，今早再回本命區內湖、南港，率子弟兵、民眾黨議員參選人陳宥丞先至南港區成德市場拜票，隨後到內湖區西湖市場掃街，受攤商熱情送上象徵好彩頭的白蘿蔔及鳳梨，開心笑說猶如「回娘家」。

而台北市包括第一果菜市場、環南市場、南門市場、北投市場等均在陸續改建中，黃珊珊曾主張，待硬體建設改建完成後，將推動行動支付，提升環境品質；然當前亟待克服常採買的長輩使用不慣、傳統攤商參與意願低等問題。

黃珊珊今表示，年輕人、中產階級、上班族習慣使用行動支付，雖有些長輩會使用敬老悠遊卡進行行動支付消費，但因悠遊卡須裝設機器，在市場推行較不方便，還須另外調整。

黃珊珊認為，若要增加攤商參與意願，將祭出如過去曾補助手續費等方式，另外則是給予民眾優惠折扣，增加使用誘因，從觀念上逐漸改變，讓攤商及民眾可慢慢習慣。

此外，台北有眾多市場，黃珊珊指出，每個市場屬性不同，例如較新穎的士東市場就很容易推行行動支付，但部分較傳統的市場則相對不便，因此要視各市場屬性進行差異化處理。

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