陳時中蒙眼體驗導盲犬 允諾建立更友善環境

民進黨台北市長候選人陳時中今天（6日）與惠光導盲犬學校交流，蒙眼體會視障朋友接受導盲犬引導的情形。（記者何玉華攝）

2022/10/06 12:24

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今天（6日）與惠光導盲犬學校交流，蒙眼體會視障朋友接受導盲犬引導的情形，他形容，蒙眼的時候很「徬徨無助」，更感受到友善環境的重要；會後他徵詢惠光導盲犬學校需要的協助，強調未來若當選市長，除了逐年協助經費，也會努力宣導讓包括租屋、就業等各條件都更加友善的社會環境。

惠光導盲犬學校秘書長陳雅芳首先說明台灣目前導盲犬環境推動的現況，並指出，有一些視障者對導盲犬還是挺保留，認為照顧導盲犬需要花心思，需要再努力讓視障者瞭解導盲犬的方便性跟優點；根據使用者的回饋，由導盲犬引導可以比導盲杖快3倍。

陳雅芳也提到，很多視障者從事的是按摩業，雇主對視障者帶導盲犬會有疑慮。希望未來在整體社會環境，像是租屋或工作場合等，能夠加強宣導，讓整體就業環境對導盲犬與視障者是一個友善的環境。

陳時中聽完簡報後表示，目前在住宅法或是身心障礙權益保障法中，都對導盲犬有保障，訂定的相關規定也相當進步。未來除了在政策面更友善來推動，社會上的觀念也要轉換，要讓社會能夠更瞭解導盲犬的需要性。

陳時中提到，台灣目前約30-40隻導盲犬，數量偏少；一個政策最重要的是要照顧到人，未來如何讓更多人加入捐款計畫、讓導盲犬能夠受到更好的照顧、善待導盲犬，進而實際幫助到身心障礙人士，是未來推動相關政策非常大的重點。

他也提到蒙眼體驗導盲犬引導時，雖然只有一小段時間，他也感到徬徨無助；他認為，導盲犬不但可以幫助身心障礙朋友，還可以讓身心障礙朋友再去幫助其他身心障礙朋友，讓愛傳出去。他也呼應看到導盲犬的「四不一問」：不撫摸、不呼叫、不餵食、不拒絕、主動詢問是否需要幫助；未來若當選市長，第一步就是要建立友善環境，加強宣導，讓大家瞭解導盲犬的功能、對社會的幫助，以及對身障者的需要，建立更友善的台北。

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