為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    蘇煥智提假處分 要求以「章」萬安印選舉公報、選票

    台灣維新黨北市長參選人蘇煥智（左4）今赴法院向北市府提出暫時狀態假處分，請求法院在本月21日號次抽籤前，撤銷蔣萬安父親「章」孝嚴的「生父蔣經國之認領登記」。（記者溫于德攝）

    台灣維新黨北市長參選人蘇煥智（左4）今赴法院向北市府提出暫時狀態假處分，請求法院在本月21日號次抽籤前，撤銷蔣萬安父親「章」孝嚴的「生父蔣經國之認領登記」。（記者溫于德攝）

    2022/10/06 13:02

    〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安姓氏爭議，同為市長參選人的台灣維新黨蘇煥智上午赴台北高等行政院向台北市政府提出暫時狀態假處分，請求法院在本月21日號次抽籤前，撤銷蔣萬安父親「章」孝嚴的「生父蔣經國之認領登記」，同時把章孝嚴以及包括蔣萬安在內的親屬回復原來章的姓氏，並要求蔣萬安應該以「章」萬安之名，刊登在選舉公報與選票上。

    蘇煥智說，章孝嚴在2002年提出「生父蔣經國認領登記」，被蔣經國夫妻與蔣家後代反對，且未經民事判決認領也未經DNA「親緣鑑定報告」，僅憑時任政部常務次長簡太郎主持的違法跨部會協調結論，在違反民法、戶籍法情況下，辦理章孝嚴生父是蔣孝嚴的認領登記，已霸凌蔣經國聲譽及其家屬權利，同時涉及「特權施壓」、圖利章孝嚴父子，以利其接收蔣家政治遺產。

    蘇煥智也說，本案因涉及戶政機關違法認領登記的公共秩序，具有重大公共利益侵害的違法性，任何人均可要求主管機關更正回復原狀，且章孝嚴利用權勢規避法律程序，直接讓戶政機關辦理認領登記已違法，也涉及戶籍登記的公共秩序，具有重大公共利益。

    蘇煥智並表示，柯文哲主導的台北市政府不了解民法認領要件、不願處理違法狀態，而章孝嚴違法認領登記，等於讓政府認證章孝嚴是「蔣家王子」，至於章萬安正式更改姓氏為「蔣萬安」，更讓社會各界誤認為章萬安是「故總統蔣經國之孫」，完全接收「故總統蔣經國的政治遺產」，嚴重影響這次台北市長選舉公正性。

    蘇煥智最後強調，號次抽籤後，選舉公報及選票即將印製，而選舉公報及選票上候選人資料，是以候選人戶籍登記資料為準，人民會信賴選舉公報及選票上的刊載內容，導致相信章萬安為蔣家後代，進而影響本次台北市長選舉的公正性及客觀性，故本件具有急迫性，因而提出暫時狀態假處分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公布競選歌曲MV 蔣萬安率領「小雞」齊唱台北夢
    2022/10/06 12:44

    公布競選歌曲MV 蔣萬安率領「小雞」齊唱台北夢
    中共培養的「習近平寶寶」？ 蔣萬安：民眾厭惡周玉蔻式抹紅、抹黑
    2022/10/06 11:59

    中共培養的「習近平寶寶」？ 蔣萬安：民眾厭惡周玉蔻式抹紅、抹黑

    中路角地之王「悦峰華」頂流首藏
    柯文哲、陳時中互嗆「去死吧、沒口德」 蔣萬安：事實勝於雄辯
    2022/10/06 11:21

    柯文哲、陳時中互嗆「去死吧、沒口德」 蔣萬安：事實勝於雄辯
    「防疫打85分」說 蔣稱應問死者家屬 陳反批尖酸刻薄
    2022/10/06 05:30

    「防疫打85分」說 蔣稱應問死者家屬 陳反批尖酸刻薄

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    陳時中批對北市防疫無作為 蔣萬安反咬陳有6大爭議
    2022/10/05 10:53

    陳時中批對北市防疫無作為 蔣萬安反咬陳有6大爭議
    批陳時中自評85分是自我感覺良好 蔣萬安：防疫成績應由民眾打
    2022/10/05 10:30

    批陳時中自評85分是自我感覺良好 蔣萬安：防疫成績應由民眾打
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播