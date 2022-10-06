蘇煥智提假處分 要求以「章」萬安印選舉公報、選票

台灣維新黨北市長參選人蘇煥智（左4）今赴法院向北市府提出暫時狀態假處分，請求法院在本月21日號次抽籤前，撤銷蔣萬安父親「章」孝嚴的「生父蔣經國之認領登記」。（記者溫于德攝）

2022/10/06 13:02

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安姓氏爭議，同為市長參選人的台灣維新黨蘇煥智上午赴台北高等行政院向台北市政府提出暫時狀態假處分，請求法院在本月21日號次抽籤前，撤銷蔣萬安父親「章」孝嚴的「生父蔣經國之認領登記」，同時把章孝嚴以及包括蔣萬安在內的親屬回復原來章的姓氏，並要求蔣萬安應該以「章」萬安之名，刊登在選舉公報與選票上。

蘇煥智說，章孝嚴在2002年提出「生父蔣經國認領登記」，被蔣經國夫妻與蔣家後代反對，且未經民事判決認領也未經DNA「親緣鑑定報告」，僅憑時任政部常務次長簡太郎主持的違法跨部會協調結論，在違反民法、戶籍法情況下，辦理章孝嚴生父是蔣孝嚴的認領登記，已霸凌蔣經國聲譽及其家屬權利，同時涉及「特權施壓」、圖利章孝嚴父子，以利其接收蔣家政治遺產。

蘇煥智也說，本案因涉及戶政機關違法認領登記的公共秩序，具有重大公共利益侵害的違法性，任何人均可要求主管機關更正回復原狀，且章孝嚴利用權勢規避法律程序，直接讓戶政機關辦理認領登記已違法，也涉及戶籍登記的公共秩序，具有重大公共利益。

蘇煥智並表示，柯文哲主導的台北市政府不了解民法認領要件、不願處理違法狀態，而章孝嚴違法認領登記，等於讓政府認證章孝嚴是「蔣家王子」，至於章萬安正式更改姓氏為「蔣萬安」，更讓社會各界誤認為章萬安是「故總統蔣經國之孫」，完全接收「故總統蔣經國的政治遺產」，嚴重影響這次台北市長選舉公正性。

蘇煥智最後強調，號次抽籤後，選舉公報及選票即將印製，而選舉公報及選票上候選人資料，是以候選人戶籍登記資料為準，人民會信賴選舉公報及選票上的刊載內容，導致相信章萬安為蔣家後代，進而影響本次台北市長選舉的公正性及客觀性，故本件具有急迫性，因而提出暫時狀態假處分。

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