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    COVID-19疫苗保密期限曝光 薛瑞元揭違規公開恐有3項負面影響

    立法院財政委員會，衛生福利部部長薛瑞元（左）、疾管署署長周志浩（右）備詢。（記者王藝菘攝）

    立法院財政委員會，衛生福利部部長薛瑞元（左）、疾管署署長周志浩（右）備詢。（記者王藝菘攝）

    2022/10/06 12:02

    〔記者林惠琴／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗採購價格現無法公開，成為藍白陣營選舉攻擊焦點，衛福部長薛瑞元今日於立法院財政委員會透露各項疫苗與廠商議定的保密期限，包含高端、AZ疫苗保密5年，Novavax保密7年、BNT保密10年，莫德納則是不同意解密，他也提到若違約公開合約內容，可能對台形成3項負面影響。

    根據審計部報告，截至今年9月底，國內採購COVID-19疫苗共6841萬餘劑，獲贈疫苗2426萬餘劑，合計9267萬餘劑。疾管署報告指出，相關費用執行約新台幣498億元，包括疫苗採購435億元（包含疫苗費、冷鏈物流配送費、接種處置費、針具、預防接種受害救濟金等）及施打作業費約63億元。

    針對多名立委持續針對疫苗採購金額、保密協定等發出質疑，薛瑞元說明，包含高端、AZ疫苗保密5年，Novavax保密7年、BNT保密10年，莫德納則是不同意解密。

    薛瑞元也提到，若是違約公開相關合約內容，國內可能面臨後果主要有3項問題，首先是涉及損害賠償；其次，更重要的是失去誠信，以後要與我國政府談合約，恐須再進一步考慮，也因為有這樣的「前科」，對於我方以後需要進入國際組織也有影響；再來，最直接就是廠商停止供貨，不只疫苗，還有藥品，畢竟國際上大家都睜大眼睛在看，若是不遵守合約，廠商與政府在打交道時，會慎重考量，可能價格較貴或供貨縮減。

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