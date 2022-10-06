資策會擬告高虹安 黃珊珊批：政治黑手、國家機器進行人格毀滅

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今走訪西湖市場，會前受訪聲援民眾黨新竹市長參選人高虹安。（記者鄭名翔攝）

2022/10/06 12:23

〔記者鄭名翔／台北報導〕資策會比對民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文與資策會研究計畫成果，相似度達8成，將不排除提告；對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊批，資策會態度猶如慈濟採購疫苗事件翻版，有政治黑手、國家機器介入導致前後說詞變化，痛批民進黨以人格毀滅進行選戰攻擊，相信民眾必看得出來，是誰在此事中伸出黑手。

資策會比對高虹安論文與資策會研究計畫成果，相似度竟高達8成，質疑比例過高，要說合理引用相當牽強，資策會執行長卓政宏指出，此案逾越合理使用的範圍，若構成侵權而未達成和解，將尋求訴訟途徑。

黃珊珊今走訪西湖市場拜票，會前受訪時聲援高虹安，稱此事件事實非常清楚，包括指導教授、過去資策會說法均一致，如今資策會因面對民進黨立委質詢而說詞反覆，猶如慈濟採購疫苗事件翻版，其中必是有政治黑手、國家機器介入。

黃珊珊批民進黨以各種方式人格毀滅進行選戰攻擊，此非執政黨該做之事，相信老百姓都看得出來，是誰在此事中伸出黑手。

而傳出民進黨桃園市長參選人鄭運鵬親哥哥在網路上稱高虹安當年靠「特權」進入北一女中；對此，黃珊珊稱，自己也就讀北一女，深知若要靠特權關說幾乎不可能，因即便如此入校，也難取得好成績畢業。

黃珊珊認為，民進黨只靠捏造訊息做人身攻擊，只會使高虹安越加強大，再強調新竹市長最佳人選為高虹安，雖面對綠營傾全黨之力攻擊很辛苦，但相信人民自會還她公道。

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