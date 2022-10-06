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    首頁　>　臺北市

    許立民讚台灣防疫成績前段班 陳時中：國人不要妄自菲薄

    陳時中今天早上參與惠光導盲犬引導體驗與交流。（記者田裕華攝）

    陳時中今天早上參與惠光導盲犬引導體驗與交流。（記者田裕華攝）

    2022/10/06 12:20

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長柯文哲的學生、前台北市社會局長許立民在臉書貼文指台灣的防疫是前段班的前段班，不要因為選舉攻防抹煞眾人曾經的負重前行，被解讀為挺連日來被藍白圍剿防疫成績的民進黨台北市長參選人陳時中，陳時中今（6）天對此表示，許立民的基本概念是挺防疫、挺全民防疫，讓國人不要妄自菲薄。

    許立民在臉書貼文指出，防疫做得好不好，其實大家也不用罵來罵去，防疫本來就是一體的，從中央政策到地方政府執行，還有在第一線拚搏的醫護以及社區防疫的大家；做得好，大家都是功臣，做不好，誰也逃脫不了，他舉客觀的數據，每百萬人死亡人數，在OECD（經濟合作暨發展組織，共37個國家組成）國家中僅次於日本、新加坡、紐西蘭，疫苗涵蓋率89%排名第四，看起來都是前段班的前段班；呼籲不要因為選舉攻防妄自菲薄，抹煞眾人曾經的負重前行。

    陳時中今天早上參與惠光導盲犬引導體驗與交流，並在會後受訪被問到此事；陳時中說，他有看到新聞詮釋是挺誰，但許立民是一個專業的人員，在台北市政府社會局任內也表現得很好，許的基本概念是挺防疫、挺全民防疫，讓國人知道台灣的防疫不要妄自菲薄，在世界的成績是好的，是前段班的前段班。

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