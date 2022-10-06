政院：媒體分潤機制由數位部主責協調將研議是否提專法

有關媒體分潤制度，行政院今天表示，新聞媒體與數位平台議價議題，由數位發展部負責，進行跨部會的主協調，一直以來，政院對此議題都有跨部會討論，但最後以何種形式推出，包括是否提出專法，將由數位部評估並徵詢各界意見再作決定。示意圖。（資料照）

2022/10/06 12:27

〔記者李欣芳／台北報導〕有關媒體分潤制度，行政院今天表示，新聞媒體與數位平台議價議題，由數位發展部負責，進行跨部會的主協調，一直以來，政院對此議題都有跨部會討論，但最後以何種形式推出，包括是否提出專法，將由數位部評估並徵詢各界意見再作決定。

數位部長唐鳳昨天在立法院表示，媒體與數位平台之間的媒體議價，國際上有強制議價、特別成立基金、歐盟著作鄰接權等方式，目前還在蒐集各方資料，探尋出可行的方法，評估用哪個模式對各方最好，行政院預計1個月內將透過跨部會討論聚焦。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時指出，現在網路大型媒體平台有收取廣告費用，費用是否合理分潤給平面媒體涉及議價，但要採用專法或是其他機制，政院跨部會之間有討論過，也有民間提出想法或版本，數位部對此皆有所掌握。

羅秉成說，新聞媒體與數位平台議價議題由數位部負責，也會有政策決定，未來將採用專法或是其他模式，將由數位部評估徵詢各界意見再決定。

羅秉成會後補充說明，政院先前由數位發展部、NCC與文化部進行跨部會討論，並由數發部做主協調，因一部分涉及媒體，另一部分涉及產業，需要跨部會整合意見，如果未來政策方向有決定的話，將對外說明。

行政院發言人羅秉成表示，新聞媒體與數位平台議價議題由數位部負責主協調，未來將採用專法或是其他模式，將由數位部評估徵詢各界意見再決定。（記者李欣芳攝）

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