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    憂勞保基金破產 立院國民黨團：如不改革請政府每年撥補1000億

    國民黨團今日召開「蘇貞昌牛皮吹破 政府剛剛幫你虧了1.7萬元」記者會，總召曾銘宗主持、首席副書記長謝衣鳳出席。（立法院國民黨團提供）

    國民黨團今日召開「蘇貞昌牛皮吹破 政府剛剛幫你虧了1.7萬元」記者會，總召曾銘宗主持、首席副書記長謝衣鳳出席。（立法院國民黨團提供）

    2022/10/06 12:35

    〔記者王千豪／台北報導〕勞保財務是否會破產，攸關眾多勞工退休經濟保障。行政院明年將撥補勞保基金450億元，增加勞保基金穩定性。不過，立法院國民黨團今（6）日召開記者會，呼籲政府如不進行勞保改革，請政府每年撥補1000億元，確保勞工權益。

    國民黨團今日召開「蘇貞昌牛皮吹破 政府剛剛幫你虧了1.7萬元」記者會，總召曾銘宗主持、首席副書記長謝衣鳯出席。

    曾銘宗表示，整體勞動基金至今年8月，總共虧損3204億元，他高度懷疑是操作人員操作不當，甚至在股市1萬7、1萬8的時候，利用相關勞動基金護盤，要求勞動部出來講清楚、說明白，並要求審計部查核。

    曾銘宗提及，明年度政府預算已經送到立法院，預計撥補勞保基金450億元，如果政府不進行勞保改革，請政府每年撥補勞保基金1000億元，這樣才有辦法讓勞保基金的財務不會破產、快速惡化。

    謝衣鳳指出，新制勞工退休基金史上共有4次虧損，2008年金融海嘯的時候為-6.05%、2011年歐債危機的時候為-3.94%，另外兩次則分別為2015年的-0.09，以及2018年的-2.07。

    她進一步指出，新制勞退基金至今年8月，總共虧損2091億元，若以1225萬個新制勞退基金個人帳號來評估的話，平均每位勞工虧損1.7萬元。

    謝衣鳳強調，今日召開記者會並不是要讓民眾恐慌，而是要告訴行政院、勞動部，目前新制勞退基金的收益率已經到達-6.28%，到12月底還有機會拉回來，呼籲政府不要騙國人這是股票下跌的因素，過去即使有金融海嘯、歐債危機也沒有下滑的這麼嚴重。

    勞動基金運用局3日的報告顯示，整體勞動基金截至今年8月底止規模為5兆4828億元，受到全球股、債均大幅下跌影響，截至8月底之評價後收益數為-3204.6億元，收益率-6.20％。其中，新制勞退基金規模為3兆5063億元，收益率-6.28％；舊制勞退基金規模為9935億元，收益率-7.44％；勞保基金規模為7825億元，收益率-6.49％。

    報告強調，為確保基金投資收益並有效控管基金風險，未來除加強資產配置策略及深化投資運用決策，仍將秉持多元分散原則，持續密切關注金融市場之動態，審慎布局各類資產並分散投資風險，以維護基金長期穩健收益。

    截至今年8月31日的勞動基金運用局管理規模及績效一覽表。（擷取自勞動基金運用情形報告）

    截至今年8月31日的勞動基金運用局管理規模及績效一覽表。（擷取自勞動基金運用情形報告）

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