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    柯文哲、陳時中互嗆「去死吧、沒口德」 蔣萬安：事實勝於雄辯

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（左），發布競選歌曲。（記者蔡亞樺攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（左），發布競選歌曲。（記者蔡亞樺攝）

    2022/10/06 11:21

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長選舉掀口水戰，民進黨參選人陳時中日前自評「防疫85分、疫苗採購90分」，台北市長柯文哲聽聞後喊「去死吧」，陳昨反嗆柯沒口德，「活到這年紀也改不過來」，柯再嗆陳沒醫德。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今上午受訪時表示，事實勝於雄辯，民眾會在年底選舉用選票表達憤怒與不滿。

    蔣萬安上午出席競選歌曲發布會，並接受媒體訪問，被問到陳時中、柯文哲2人鬥嘴互嗆一事，蔣萬安表示，不管他們兩方在鬥嘴或是相互的政治口水，關鍵還是在於過去這2年，陳時中或防疫指揮中心相關防疫作為，到底符不符合民眾期待，民眾眼睛雪亮，不管是相關防疫物資缺乏、政府阻擋疫苗、護航高端。

    蔣萬安提到，現在看到日本只承認國際疫苗，甚至對大陸科興疫苗也開放，唯獨對高端疫苗不承認，民眾還是必須花3500元做PCR，這些都事後證明他當時提出的質疑，事實勝於雄辯，還是回歸到事情的本質。

    蔣萬安說，民眾對於當時很多防疫過程，不管是防疫缺失，還有對不幸染疫死亡的被要求限時火化，都是是家屬心中永遠的痛，民眾在年底選舉會把當時政府政治凌駕專業的做法，用選票表憤怒跟不滿。

    而陳時中日前自評防疫表現，表示「好學生才會被挑毛病」，遭蔣萬安酸說，防疫成績應該問染疫死者家屬的感受，陳時中昨反擊，這種尖酸刻薄的話也只有蔣萬安講得出來，在死者上面做文章非常不道德。對此蔣萬安上午表示，如果陳時中真的認為不幸染疫離開人世的民眾，讓人感到悲傷，陳怎麼會為自己打90分，這樣自我感覺良好聽在不幸離開的家屬眼中，是多殘酷。

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