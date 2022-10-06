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    日立併永大爆內線交易案落幕！ 永大前總座等13人不起訴確定

    永大前總經理許作名。（資料照）

    永大前總經理許作名。（資料照）

    2022/10/06 11:16

    〔記者錢利忠／台北報導〕電梯大廠永大前總經理許作名等13人被指控，涉嫌於日立宣布以每股60元價格收購永大普通股的重大訊息曝光前，利用本人或借用人頭證券帳戶買進永大股票；台北地檢署調查認為，當時的重訊充滿不確定因素，不符合明確性要求，認定不構成內線交易，今年8月將許作名等13人不起訴，經高檢署駁回再議後，不起訴確定。

    許作名今天聲明表示，「對於高檢署維持不起訴處分，讓喧擾一年多的案件終告落幕，本人感謝司法還我清白，也始終相信司法公正。對未來將全力投入新事業與新書著作。」

    檢方調查，日立公司於2018年10月初實地完成併購永大的盡職調查，於2018年10月26日下午3時51分，由日立集團部長寄送電子信件給時任永大總經理的許作名，內容表示日立董事會決議通過對永大股權進行收購，有關本次收購的相關資訊請參照本公司公告網頁，永大公司隨即於同日下午4時21分，在公開資訊網站將日立官網的消息翻譯成中文後，於公開資訊觀測站公告「本公司對Hitachi集團擬公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明」重大訊息。

    檢方查出，永大於2018年10月26日被動接獲日立公司於網站公告，擬以每股60元公開收購永大股份訊息，自此才確悉日立的公開收購案，對於屬於被收購方的永大而言，除了接獲日立公司盡職調查的請求之外，並無取得顯然優於一般市場投資人的資訊。而日立的收購決定是在2018年10月26日當天，於日本召開董事會決議通過後隨即公告於日立官網，檢方據此認定此併購案的重大消息明確時點及消息公開時點，均是2018年10月26日。

    檢方認為，許作名等13人個別交易永大股票的時間點，難認定當時的重大消息已具體、明確，13人於重大消息明確前的交易行為，並非證交法所規定禁止內線交易規範的範疇，依「罪證存疑有利被告」原則，自應採有利於被告的認定，因此將13人不起訴；經高檢署駁回再議後，13人獲不起訴確定。

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