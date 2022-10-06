選舉前踩地下通匯紅線 黑幫「威震集團」大哥吳明達今開羈押庭

盤踞台北市大同區的黑道組織「威震集團」董事長吳明達。（資料照）

2022/10/06 10:42

〔記者錢利忠／台北報導〕盤踞台北市大同區的黑道組織「威震集團」董事長吳明達，涉及雙北市多起槍擊示威案及買兇意圖狙殺萬華黑道角頭大哥等刑案，今年6月落網後，台北地檢署於9月27日依預備殺人等罪將吳起訴；吳另被警方查出涉及網路博弈、經營不法地下匯兌及洗錢，踩到司法單位防堵境外資金藉地下通匯擾亂選舉的紅線，經北檢複訊後再被聲押禁見，台北地院今將開羈押庭。

因今年11月26日將舉行九合一選舉，高等檢察署為防範及嚴查境外不法資金藉地下通匯、詐欺集團洗錢水房等管道流入台灣，意圖影響選舉，今年首度聯合調查局、刑事局及各地檢署，鎖定地下通匯、洗錢水房等犯行，展開「111年度選前查緝不法金流」查緝專案；吳明達同時涉及網路博弈、地下通匯及匯洗不法所得等案，因而成為警方查緝的目標。

高檢署表示，將持續督導各地檢署，執行查緝地下通匯及詐欺集團水房等類案件，斬斷犯罪集團的金流命脈，保障國人財產安全，並防堵有心人士利用不法金流介入及影響年底九合一選舉。

關於吳明達的過去案底，1999年，吳曾在北市中山區持槍狙殺北聯幫前幫主唐重生，服刑近18年出獄後，轉型以公司型態成立「威震」集團，表面上多從事義捐米糧、捐血、口罩等善事，暗中仍搞黑道勾當。

檢警調查，今年初，吳明達與新北市李姓建商有債務糾紛，對方透過萬華區最大咖的黃姓角頭「源兄」居中協調，但吳不給面子，涉嫌先槍擊李姓建商住處，之後兩度買兇暗殺黃，不過沒得逞，吳又找槍手到黃位在萬華的開發公司開槍示威，險些引爆北市西區黑道角頭之間的戰火，今年9月27日才被北檢起訴。

針對被控企圖買凶殺人一案，吳明達偵訊時否認犯行，辯稱近年來都在從事公益，外傳他與建商之間有千萬元的債務糾紛，這些都不是實情。

檢警調等司法機關，於選前舉行掃蕩地下匯兌、洗錢水房及賭博專案，查扣及凍結大批不法所得。（資料照）

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