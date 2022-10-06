模擬攔截共軍巡弋丶反幅射飛彈 35快砲移師九鵬打AHEAD砲彈

空軍35快砲配用AHEAD彈（空炸子母彈）時，可用在空中形成的彈幕擊毀來犯的巡弋飛彈丶無人機以及反幅射飛彈，戰力相當驚人。圖為空軍進行35快砲系統進行夜間實彈射擊，射速每分鐘達到1100發。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

2022/10/06 09:44

〔記者羅添斌／台北報導〕共機持續侵擾我防空識別區ADIZ西南空域，也不時流竄到東南空域，意圖探試台灣東南空防有無漏洞，根據國防部最新發佈的射擊通報顯示，空軍決定自本月20日起，將35快砲實彈射擊移師到九鵬飛彈試射場進行，並且將射擊176枚AHEAD彈（空炸子母彈），驗證是否能有效攔截共軍可能對東部基地發射的巡弋飛彈丶反幅射飛彈。

空軍35快砲為「GDF-006型35公厘雙管防空快砲」，可透過雷達導引或是經由瞄準具射擊，它具有精準、射速快與機動力強等優點，能全天候作戰，是低空射擊的現代化優良武器。35防空快砲最大射距11公里，有效射距4公里，最大射高8500公尺，射速每分鐘1100發，可裝填高爆燃燒彈、棄殼穿甲彈、半穿甲高爆燃燒彈等，配用AHEAD彈（空炸子母彈）時，可用在空中形成的彈幕擊毀來犯的巡弋飛彈丶無人機以及反幅射飛彈，戰力更是驚人。

空軍防空部過去在執行35快砲實彈射擊時，大多選在屏東枋山的防訓中心進行，較少移到九鵬飛彈試射場進行，軍方人士今天說，此次特別將35快砲部隊移師到九鵬飛彈試射場執行實彈射擊，就是為了驗證是否能有效攔截共軍可能對東部基地發射的巡弋飛彈丶反幅射飛彈。

這位人士說，在共軍持續丶加劇對台軍事施壓的同時，台灣無論是西部及東部，都已成為防衛作戰的第一線，共軍海空兵力已多次侵擾我方東部丶東北部及東南部海空域，未來不看會在東部海空域，朝我方東部的軍事據點丶機場丶港口發射發射空對地飛彈丶巡弋飛彈，或發射反幅射飛彈意圖破壞我防空雷達等防衛重要設施，35快砲是地面防空武器系統的一環，實彈射擊驗證有其必要性。

空軍現役的地面部隊防空武力，以高中低空層分佈，分別是愛國者三型與天弓三型丶天弓二型飛彈，中低空層為車載型劍一防空飛彈，低空則為35快砲系統丶雙管型20機砲以及配屬的刺針防空飛彈，中低空層的防空武器系統未來有可能會採購美國「國家先進防空系統」（NASAMS）來取代，強化機場丶重要軍事基地的地面防空武力。

根據國防部最新發佈的射擊通報顯示，空軍自本月20日起，將35快砲實彈射擊移師到九鵬飛彈試射場進行，並且將射擊176枚AHEAD彈（空炸子母彈），驗證是否能有效攔截共軍可能對東部基地發射的巡弋飛彈丶反幅射飛彈。（圖：取自政府單位射擊公告）。

空軍中低空層的防空武器系統，目前為中科院產製的車載式天劍一型飛彈（如圖，取自中科院網站），未來有可能會採購美國「國家先進防空系統」（NASAMS）來取代，強化機場丶重要軍事基地的地面防空武力。

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