國民黨雙十節邀馬、郝與蔣萬安同台升旗 象徵傳承市政經驗

國民黨今日上午召開「民國111年國民黨中央黨部雙十節升旗活動」記者會。（記者施曉光攝）

2022/10/06 09:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「民國111年國民黨中央黨部雙十節升旗活動」記者會，宣布該黨將於10日國慶日當天上午在黨部前辦理升旗典禮，透過邀請前台北市長馬英九、郝龍斌等2位前台北市長與該黨台北市長參選人蔣萬安及台北市議員參選人同台，象徵傳承市政經驗，並為台北市選戰造勢。

國民黨副發言人楊智伃指出，當天上午從7點開始，將在現場發放號碼牌，前500名的民眾可以獲得一份「民進黨幹話撲克牌」，大家一起慶祝中華民國生日快樂，也一起玩撲克牌。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，國民黨與中華民國的關係密不可分，111年前先賢先烈們建立中華民國，國民黨也期待中華民國的未來可以長長久久、萬歲萬歲，當天升旗典禮將於8點舉行，呼籲民眾踴躍參加，一起大聲的慶祝國家生日。

楊智伃說，為了幫選戰加溫，營造勝選氣氛，國民黨今年選舉除了推出「十全十美」，還有「實實在在」的候選人，為了象徵一棒接一棒、個個是強棒的意義，這場升旗典禮邀請2位前台北市長馬英九、郝龍斌與會，與蔣萬安及國民黨台北市議員參選人們同台，象徵全黨團結一致，傳承優秀市政經驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法