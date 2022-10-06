中共操作「台獨頑固份子清單」 陸委會：恫嚇民眾自我審查

立法院內政委員會今邀請陸委會主委邱太三列席報告業務概況，並備質詢。（記者吳書緯攝）

2022/10/06 09:33

〔記者吳書緯／台北報導〕中共近年持續操作「台獨頑固份子」清單，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、我國駐美代表蕭美琴等都在內；陸委會主委邱太三今指出，中共持續操作所謂「台獨頑固份子清單」等手段，刻意公布台灣企業、團體機構與人事等，恫嚇民眾自我審查、妨礙台灣民主體制運作及破壞兩岸正常交流，陸委會表達反對。

立法院內政委員會今邀請陸委會主委邱太三及海基會副董事長兼秘書長詹志宏列席報告業務概況，並備質詢。邱太三指出，陸委會評估對岸藉兩岸交流、政治干預對台灣企業經營與國人權益的可能影響，研議適時採取必要措施，確保國家安全與民眾權益。

邱太三說，針對台灣人強遭中方定罪、限制人身自由及返台等事，陸委會除與家屬保持密切聯繫外，並持續要求中方應立即無條件安全釋放，確保他們的人身安全及司法權益、盡速安排家屬探視等，同時呼籲國人留意赴中國活動所可能衍生的安全風險。

此外，邱太三揭露，中共近期藉由網路新媒體等多樣化管道推動兩岸文教等交流，加大對台灣青年學生統戰拉攏，並散布虛假訊息、進行認知作戰，陸委會持續會同主管機關研擬應處作為，並檢視兩岸各項安全管理，完善民主安全防護，並針對錯假訊息，陸委會均即時澄清並提供正確資訊，增強民眾對政府兩岸政策的了解與支持。

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