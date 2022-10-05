向華府智庫GTI演說 蔡英文：不會僅依賴其他國家來防衛台灣

總統蔡英文於華府智庫「全球台灣研究中心」年度公開研討會中發表開幕專題演說。（總統府提供）

2022/10/05 22:08

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文應華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）之邀，今晚（美東時間5日上午）以錄影方式在「美台關係：促進基於規範之國際秩序」年度公開研討會中，發表開幕專題演說。總統指出，全球團結一致，是對抗威權擴張、捍衛民主及因應共同挑戰的關鍵。但我們不會僅依賴其他國家來防衛台灣。我們努力調整防禦戰略，以因應不斷變化的威脅。

蔡英文首先說，此時此刻，以規則為基礎的國際秩序面臨前所未有的挑戰，俄羅斯入侵烏克蘭，凸顯了威權國家所造成的嚴重威脅，隨著威權主義持續擴張，此威脅在印太地區與日俱增。中國以持續軍事演習、灰色地帶行動，及軍機艦、人員及無人機侵擾台灣周邊區域等行為，破壞台海現狀。這些不負責任的行為侵犯了台灣的主權，威脅印太地區的和平穩定，並危及海空安全及國際貿易，企圖破壞國際法律規範。

蔡總統說，令人振奮的是，台灣並非孤軍奮戰，我們非常感謝美國政府的支持，還有「七大工業國集團」（G7）國家，及其他理念相近的夥伴們，一同譴責中國的軍事挑釁。她也藉此機會感謝美國拜登政府和跨黨派國會議員，依據《台灣關係法》和「六項保證」，履行對台灣安全的承諾。過去一年，台灣樂見美國對我多項重要的軍售，協助我們因應和嚇阻侵略。

她強調，但我們不會僅依賴其他國家來防衛台灣。這就是為什麼我要在此重申，台灣致力保衛自身安全及維護民主的生活方式。我們努力調整防禦戰略，以因應不斷變化的威脅。為了達成這個目標，我們大幅提升國防預算，包括強化不對稱作戰能力、武器升級及國艦國造。今年初，我們成立「全民防衛動員署」，以加強整合後備軍人訓練及全民防衛。

此外，總統說，我國政府每月大約受到3千萬次網路攻擊，台灣正投資網路安全基礎設施，並透過新成立的數位發展部，以助對抗錯假訊息及混合戰。

蔡總統強調，從歷史和當前局勢可得知，對任何一個國家或區域的威脅，將直接或間接地轉化為對其鄰近國家不斷增加的威脅。因此，全球團結一致，是對抗威權擴張、捍衛民主及因應共同挑戰的關鍵。但這樣的團結力量，因為台灣被排除在聯合國體系之外而受阻。儘管台灣對抗COVID-19成效卓越，但仍難以與「世界衛生組織」（WHO）協調防疫事務。雖然台灣是國際航運的樞紐，卻無法參與「國際民航組織」（ICAO），為國際飛航安全盡一份心力。

蔡英文說，台灣沒有機會參加聯合國各專門機構，就無法分享我們在重要全球議題上的專業知識。聯合國大會第2758號決議文經常被做為排除台灣參與的論據，即使決議文中完全沒有提及台灣。儘管台灣的國際參與面臨前述種種障礙，我們仍將持續和理念相近的夥伴合作，促進國際發展與繁榮。特別是在疫情和俄羅斯入侵烏克蘭後，全球貿易遭逢嚴重瓶頸之際，台灣加強與美國等理念相近國家的合作，以確保全球關鍵供應鏈的安全。

蔡總統說，隨著台灣下週即將開放邊境，期待與我們在美國和世界各地的合作夥伴們更頻繁交流。全球民主和以規則為基礎的國際秩序正面臨自第二次世界大戰以來最大的考驗，處在這個時代，我們應回歸華盛頓總統所稱的「首要原則」，以因應這個時代的挑戰。

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