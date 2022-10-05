視訊舉行人權諮商會議 歐盟持續呼籲台灣廢死

台灣與歐盟年年進行人權諮商會議，第5屆諮商今天透過視訊舉行。圖為歐洲經貿辦事處代表高哲夫處長（Filip Grzegorzewski）9月下午拜會國家人權委員會主任委員陳菊。（人權會提供）

2022/10/05 22:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕第5屆台歐盟人權諮商今（5）日以視訊方式舉行。外交部會後說明，台歐盟共同檢視近期人權狀況，重申對促進和保護人權、民主與法治的堅定承諾。我方說明「國家人權行動計畫」、「漁業與人權行動計畫」及國家人權委員會等運作；歐盟歡迎台灣採行相關措施，也分享經驗，另重申其長期反對死刑的立場，持續呼籲台灣致力達成廢死。

台灣與歐盟每年舉行人權諮商會議，今年仍以視訊進行，外交部今天會後預告，台歐雙方同意尋求2023年以實體方式舉行年度人權諮商。行政院政委羅秉成今代表我方開幕致詞，歐方則由歐盟人權特使吉爾摩（Eamon Gilmore）代表致詞。諮商接續由羅秉成與歐盟對外事務部（EEAS）人權處處長拉佛（Luisa Ragher ）及中港澳台蒙處處長波特（Dominic Porter）共同主持，台灣與歐盟共同檢視近期人權狀況、政策及行動進展。

外交部新聞稿指出，我方在諮商中首要說明今年發布的首部「國家人權行動計畫」、「漁業與人權行動計畫」及設立行政院人權及轉型正義處的進展，以及國家人權委員會最新的運作情形。歐盟歡迎台灣近期採行上述促進人權的重要措施，並分享歐方實施「2020-2024人權與民主行動計畫」的經驗。歐盟另重申其長期反對死刑的立場，續呼籲台灣致力達成廢死。

台灣與歐盟另針對性別平權、LGBTI權益、企業與人權及數位領域的人權等議題深入討論。在性別平權及LGBTI人士權益方面，台歐共同檢視相關進展及需要應處的挑戰，以有效促進女童、婦女及LGBTI人士的權益保障；歐盟更詳細特別說明其打擊侵害婦女暴力及家庭暴力的最新立法進展。雙方肯定在「2019-2023年台歐盟性平合作暨訓練架構」下的交流成果，同意持續在此領域合作。

歐盟與台灣也討論企業與人權領域的進展。台灣闡述「企業與人權國家行動計畫」的實施進展，歐盟則說明「企業永續盡職調查義務」（Corporate Sustainability Due Diligence）指令，以及禁止在歐盟市場使用強迫勞動產品等兩項立法提案。雙方也針對數位領域衍生的人權促進與保障議題，交流相關立法與政策經驗，由歐盟說明近期通過的「數位服務法配套法案」（Digital Services Package）。

外交部表示，此次諮商確認台灣與歐盟理念高度相同，並承諾遵循國際人權規範，台歐雙方另並承諾持續在人權領域進行合作，尤其是此次諮商所討論的議題。

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