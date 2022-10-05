為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    天母大樓有人亂丟磚頭 犯嫌：被反鎖丟磚頭求救

    天母一處大樓磚頭從天而降。（取自臉書天母幫）

    天母一處大樓磚頭從天而降。（取自臉書天母幫）

    2022/10/05 23:02

    首次上稿 21:14
    更新時間 23:02

    〔記者王冠仁／台北報導〕今天晚上6時許，有民眾行經台北市天母地區忠誠路附近時，忽然發現有石塊從天而降，由於該處1樓是幼兒園，石塊險些砸到幼童。轄區警方獲報追查，在一旁大樓7樓頂，逮捕一名朱姓男子，他聲稱因為被反鎖在頂樓，只好丟磚頭到地面來求救，沒有要蓄意傷人。

    警方調查，今天晚上6時許，忠誠路一處幼兒園旁，忽然有石塊從天而降，石塊砸到人行道後四散，嚇壞不少路過民眾。當時有一名網友帶著小孩行經該路段，差點被石塊砸中，險象環生；網友事後也在臉書《天母幫》訴說事發經過，網友起先以為是單純意外，還提醒民眾要格外注意安全。

    不過，警方介入調查後發現，全案是有人故意丟擲磚頭，轄區警方循線在案發處隔壁大樓7樓頂逮到一名年約40歲的朱姓男子。

    據了解，朱落網後聲稱，他今天早上9時許到附近找朋友，但卻不知為何被人反鎖在該大樓頂樓；他呼救許久都沒人回應，他只好以丟擲磚頭到地面的方式來對外求救。

    警方對於朱的說法感到存疑，經循線聯繫到他家人後，家人聲稱近來他的精神狀況不穩定，也不清楚他所說是否實在。警方說，雖然全案沒有人受傷，但警方仍將他依危害公眾安全及毀損罪嫌送辦。

    警方趕到現場調查。（記者王冠仁翻攝）

    警方趕到現場調查。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    駐美軍事代表團大樓 整建完成
    2022/09/29 05:30

    駐美軍事代表團大樓 整建完成
    奇蹟！約旦大樓倒塌釀14死 女嬰「救出畫面」曝光
    2022/09/21 19:56

    奇蹟！約旦大樓倒塌釀14死 女嬰「救出畫面」曝光

    扭轉市區新案刻板印象 推出即受矚目
    台南8至15樓公寓大廈 明年起納入公安申報
    2022/08/18 22:50

    台南8至15樓公寓大廈 明年起納入公安申報
    「去台北」是指去哪裡？ 律師答案令人莞爾
    2022/08/18 14:31

    「去台北」是指去哪裡？ 律師答案令人莞爾

    中華電信MOD、Hami Video世足全轉播
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播