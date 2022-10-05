天母大樓有人亂丟磚頭 犯嫌：被反鎖丟磚頭求救

天母一處大樓磚頭從天而降。（取自臉書天母幫）

2022/10/05 23:02

首次上稿 21:14

更新時間 23:02

〔記者王冠仁／台北報導〕今天晚上6時許，有民眾行經台北市天母地區忠誠路附近時，忽然發現有石塊從天而降，由於該處1樓是幼兒園，石塊險些砸到幼童。轄區警方獲報追查，在一旁大樓7樓頂，逮捕一名朱姓男子，他聲稱因為被反鎖在頂樓，只好丟磚頭到地面來求救，沒有要蓄意傷人。

警方調查，今天晚上6時許，忠誠路一處幼兒園旁，忽然有石塊從天而降，石塊砸到人行道後四散，嚇壞不少路過民眾。當時有一名網友帶著小孩行經該路段，差點被石塊砸中，險象環生；網友事後也在臉書《天母幫》訴說事發經過，網友起先以為是單純意外，還提醒民眾要格外注意安全。

不過，警方介入調查後發現，全案是有人故意丟擲磚頭，轄區警方循線在案發處隔壁大樓7樓頂逮到一名年約40歲的朱姓男子。

據了解，朱落網後聲稱，他今天早上9時許到附近找朋友，但卻不知為何被人反鎖在該大樓頂樓；他呼救許久都沒人回應，他只好以丟擲磚頭到地面的方式來對外求救。

警方對於朱的說法感到存疑，經循線聯繫到他家人後，家人聲稱近來他的精神狀況不穩定，也不清楚他所說是否實在。警方說，雖然全案沒有人受傷，但警方仍將他依危害公眾安全及毀損罪嫌送辦。

警方趕到現場調查。（記者王冠仁翻攝）

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