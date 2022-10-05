2波東北季風接力！北北基宜明起防大雨 國慶連假出遊帶傘

氣象局說，即日起到國慶連假有兩波東北季風，北東多雨、沿海風勢大。（中央氣象局提供）

2022/10/05 21:36

〔記者陳心瑜／台北報導〕今年第一道東北季風今天（5日）南下，北部有明顯秋意，中南部民眾也感受到日夜較涼爽。中央氣象局提醒，明天（6日）起北部、宜蘭地區降雨會比今天還要多、時間更長，今天北部還會有放晴的空檔，但是明天降雨將密集，大台北、宜蘭及東部地區有局部較大雨勢，而桃園及台東地區會有局部短暫雨。而第二波更強的東北季風預計國慶日當天接力報到。

中央氣象局預報員張承傳說，預估國慶3天連假桃園以北部感受稍涼，外出要需帶雨具。

張承傳指出，明天起到下週日持續受到今年第一波東北季風影響，桃園以北及宜蘭地區天氣稍涼；大台北、宜蘭及花蓮地區有雨，可能有局部較大雨勢，桃園及台東地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。中南部地區感受偏熱，白天高溫在31至33度，早晚低溫約24、25度，早晚略有秋涼感受。

另外，宜蘭山區明天要留意局部大雨或豪雨，週五、週六東北部、東部地區有局部大雨或豪雨、大台北山區亦有局部大雨，下週日宜蘭地區仍可能有局部大雨發生的機率。

此外，明天起受到東北季風影響，嘉義以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，氣象局提醒海上作業及海邊活動請注意安全。

今年第二道東北季風雙十國慶當天南下，預估較首波東北季風更強勁、但水氣較少，桃園以北低溫有可能下探20度左右。

氣象局指出，下週二、下週三東北季風影響，北部及宜蘭氣溫稍降；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。北部整天僅約21至26度，中南部則是早晚低溫約21至23度，白天高溫約32、33度。

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