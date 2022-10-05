出席國慶大典、玉山論壇 帛琉總統惠恕仁率團抵台

帛琉總統惠恕仁（前左）率團抵台，外交部長吳釗燮（前右）親自到場接機，表達誠摯歡迎。（記者姚介修攝）

2022/10/05 21:21

〔記者姚介修/桃園機場報導〕我國太平洋友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）應政府邀請，率團來台訪問，班機今晚（5日）8點08分抵達，停留期間將出席雙十國慶慶典活動，參加第六屆玉山論壇。惠恕仁去年3月也曾應邀以兩國之間旅遊泡泡的貴賓來台。

帛琉總統惠恕仁率團搭乘星宇JX732班機，晚間8點08分自新加坡抵台，外交部長吳釗燮親自到場接機。

惠恕仁在機場發表談話說，很高興來到台灣，他這次來就是告訴大家，帛琉與台灣的友誼堅若磐石。此行會參加雙十國慶，和台灣人民一起歡度、慶祝這個代表自由民主的節日。

惠恕仁結束談話後，在國賓門與外交部長吳釗燮及團員們合照，隨即由國賓室禮遇通關離開機場。

外交部說示，惠恕仁繼去年3月來訪後，再次率團訪台，為展現台灣對惠恕仁來訪的禮遇與重視，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎，並以國宴款待，外交部長吳釗燮也將設宴款待惠恕仁訪團，雙方將討論如何持續深化雙邊合作，就共同關切議題深入交換意見。

外交部指出，惠恕仁此行將就所重視的觀光發展、台帛航運、國際金融、農漁業、原住民事務等領域，分別與數位發展部長唐鳳、交通部長王國材、財政部長蘇建榮、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒，以及金融產業人士、海洋科學專家等會晤交流。

另外，惠恕仁也將參加台灣、帛琉「經濟圓桌論壇」，在既有堅實基礎上持續深化兩國邦誼，同時探尋更多台帛雙方未來可能的合作方向。

外交部表示，惠恕仁是今年第6屆「玉山論壇」（2022 Yushan Forum）重要嘉賓，將於開幕式針對今年主題「振興、再定位與重啟連結」（Revitalizing, Reorienting, and Reconnection）發表專題演說。惠恕仁訪團也將參訪國立台灣海洋大學與原住民觀光產業，以深入瞭解台灣在水產養殖、原住民觀光的永續發展現況。

帛琉總統惠恕仁率團抵台，外交部長吳釗燮（右）到場接機，兩人擊肘打招呼。（記者姚介修攝）

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