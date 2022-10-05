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    淫魔教主「少龍」保外就醫 1理由被法院撤銷停審裁定

    中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城，被控開道場修煉「仙女」，性侵女子，被依強制性交、猥褻等罪嫌起訴，去年1月聲請獲准300萬保外就醫。（資料照）

    中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城，被控開道場修煉「仙女」，性侵女子，被依強制性交、猥褻等罪嫌起訴，去年1月聲請獲准300萬保外就醫。（資料照）

    2022/10/05 23:18

    〔記者張文川／台北報導〕中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城，被控開道場修煉「仙女」，性侵7名女子，台北地檢署2020年10月依強制性交、猥褻等罪嫌起訴徐嫌，移審後繼續羈押；少龍去年1月聲請獲准300萬保外就醫，且病情一度加劇，發出命危通知，台北地院合議庭今年4月裁定停止審判；合議庭日前函詢亞東醫院，認為少龍已可出庭，撤銷停審裁定，將恢復開庭續行審理。

    北院日前函詢亞東醫院，詢問少龍的身體狀況是否適合出庭應訊，亞東函覆指出，少龍所患是B型主動脈剝離，經主動脈覆膜支架治療後，目前主動脈狀況穩定，定期門診服藥控制病情，追蹤節律器功能及心臟狀況也大致穩定，門診時的言語應答也無異狀，結論是「應可至法庭開庭應訊」。

    合議庭依此認為，少龍停止審判的原因已經消滅，應繼續審理性侵案，裁定撤銷停止審判的裁定。

    北檢起訴指出，71歲徐浩城是「華興靈修中心」創立人，廣設道場，對外自稱五教共主「少龍」、心靈歌手、天斬大將軍、道主，吸收信徒靈修打坐，鼓吹同修弟子捐獻財物。

    少龍並成立「仙女班」，以輪迴、地獄、末日預言等概念，灌輸女信徒服從他，伺機猥褻6名女信徒多達13次，並性侵一名女弟子未遂，在台北道場辦公室單獨召見6名被害人，分別舌吻、擁抱、命令將衣服脫掉，聲稱：「這樣做是幫妳提升靈性」、「把精液射給妳，是幫妳提升最快的方式」。

    檢警2020年6月發動搜索拘提，在道場查扣8000萬元現金，同年10月提起公訴。

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