柯P嗆阿中去死 顏若芳反嗆：北市府疫苗接種頻出包

中山、大同區台北市議員參選人顏若芳（左）反嗆柯文哲在疫情這兩年多，針對疫苗接種規劃、預約系統頻繁出包，還假裝沒收到中央配發的疫苗，導致指揮中心還要花時間澄清北市府的假消息。（取自顏若芳臉書）

2022/10/05 21:39

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前表示，防疫期間擔任防疫指揮官，認為防疫有85分、疫苗政策則90分，台北市長柯文哲怒轟「去死吧！」中山、大同區台北市議員參選人顏若芳反嗆柯文哲在疫情這兩年多，針對疫苗接種規劃、預約系統頻繁出包，還假裝沒收到中央配發的疫苗，導致指揮中心還要花時間澄清北市府的假消息。

顏若芳指出，陳時中及防疫團隊為台灣防疫盡心盡力奉獻兩年多，期間雖然無法盡善盡美，但綜觀世界各國，台灣的防疫成績已名列全球前段班。

顏若芳表示，疫情初期，台灣擁有200多天的本土零確診紀錄，是許多國家未曾擁有過的，疫情爆發後，各國經濟也受到重大衝擊，陳時中除穩住疫情，也與各部會協調穩住經濟，更獲世界肯定。

顏若芳認為，台灣防疫成績受到全球肯定，柯文哲身為台灣人卻在唱衰台灣，甚至叫防疫大將去死，簡直跟立委費鴻泰說要槍斃陳時中沒兩樣。

顏若芳批評，柯文哲只會把口水噴滿，在台灣防疫的這兩年多以來，柯在疫苗接種規劃、預約系統都曾頻出包，甚至還曾為政治鬥爭，假裝沒有收到中央配發的疫苗，後來指揮中心還要花時間來澄清北市府的假消息。

顏若芳質疑，柯自己犯錯草草帶過，換做別人就罪該萬死，根本就媽寶心態，政務無法盡善盡美，柯文哲開口閉口叫別人去死沒家教，更是在敗壞選風，這種人與其妄想去選總統，不如先回家找柯媽媽當媽寶比較適合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法