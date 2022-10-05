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    理財老師誑「內線交易」不可張揚 老翁跑銀行險被騙10萬元

    北投分局光明派出所巡佐陳慶元（左）、警員邵鈺（右）成功阻詐。（記者王冠仁翻攝）

    北投分局光明派出所巡佐陳慶元（左）、警員邵鈺（右）成功阻詐。（記者王冠仁翻攝）

    2022/10/05 21:19

    〔記者王冠仁／台北報導〕73歲許姓老翁接到詐騙集團「有急事找你」的投資詐騙簡訊，他誤信是正當投資管道，與一名「理財老師」聯繫，還加入不明投資管道平台；該名理財老師宣稱「代為操盤、保證獲利」，他跑到住家附近銀行要辦理臨櫃匯款10萬元。幸虧行員發現異狀報警，轄區警方及時趕到，揭穿詐騙集團謊言也替他守住積蓄。

    警方調查，許姓老翁接到詐騙集團的投資詐騙簡訊後，信以為真，他點選連結輾轉與一名「投資老師」取得聯繫；對方聲稱能夠代為操盤、穩賺不賠，還勸說他可以先投入10萬元牛刀小試。許沒有發現這是詐騙集團的陷阱，不久後就跑到台北市光明路住家附近的中國信託銀行北投分行，要辦理離櫃匯款10萬元。

    許去銀行前，「理財老師」還叮嚀他，因為這是「內線交易」不可張揚、曝光，還告訴他要向行員聲稱匯款是要用來裝潢工程。不過，行員進一步詢問他工程細節，他卻吞吞吐吐，行員察覺異狀隨即通報轄區警方。

    北市警北投分局光明派出所巡佐陳慶元與警員邵鈺獲報趕往銀行，員警向許姓老翁詢問來龍去脈，這才發現他遇上典型的假投資真詐騙。警方向他勸說，還以過往新聞案例來分析詐騙手法，他最後才恍然大悟。

    北投分局今天公布許姓老翁遇上詐騙集團的經過，也再次呼籲民眾使用手機收發簡訊時應保持警覺，如遇陌生人士傳送匿名簡訊，宣傳「線上投資、輕鬆獲利」、通知網路購物訂單出錯、或是假冒親友藉故更換聯繫方式等，皆為拐騙民眾加入難以溯源的通訊軟體詐騙匯款之「前置作業」，應即時查證，或撥打110報案或165專線請求協助。

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