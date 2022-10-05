延長兵役「已有眉目」 邱國正：年底前公告

國防部長邱國正（左）說，役期相關討論已有了「眉目」，考量當前敵情嚴峻，4個月的役期訓練是不夠的，必須要強化，應該會於年底前公告。（記者羅沛德攝、資料照；本報合成）

2022/10/05 18:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部因應敵情威脅，正評估是否將4個月軍事訓練役的役期延長，立法院外交及國防委員會今天（5日）邀請國防部長邱國正業務報告，國民黨立委李貴敏、楊瓊瓔等人關注役期延長事宜。邱國正表示，役期相關討論已有了「眉目」，考量當前敵情嚴峻，4個月的役期訓練是不夠的，必須要強化，應該會於年底前公告。

李貴敏質詢關切兵役延長相關議題，邱國正說，延長兵役並非國防部決定，但考量當前敵情嚴峻，4個月的役期訓練是不夠的，至於要延長多久還正在討論當中。李貴敏追問，是否可能延長到2年？而是「幾年幾班（指民國年次）」的人會受影響？邱國正說，現對於役期「我不做說明」，相關影響會在公告時一併處理。

楊瓊瓔質詢，兵役延長到1年是否已成定局？邱國正表示，此事已有個「眉目」，但他現在還不方便講，是因為全案還需要與各部會確認，國防部知道此事茲事體大，必須考量周延，絕對不會「今天一公布，已服過役的跳過去、沒服役的要補滿」，屆時將以年齡作為劃分。

楊瓊瓔問，全案預計何時公布？邱國正說，「應該在年底前」，因為公告期須滿1年，若元旦以後才公布，又要再跨1年，國防部不希望遇到這種狀況。楊瓊瓔再度追問，因此，國軍預計年底向社會大眾公布？邱國正回答：「是的。」

時代力量立委邱顯智質詢時則關切，相較於志願役官兵進行步槍實彈射擊時，會刻意在彈匣放置一發假彈練習故障排除，盼國防部研議讓義務役官兵，在步槍鑑測當中仿效志願役，放置假彈訓練故障排除。邱國正說，此事「絕對可以」，也同意應多藉訓練，使其成為自然反應。

國防部長邱國正（左）說，役期相關討論已有了「眉目」，考量當前敵情嚴峻，4個月的役期訓練是不夠的，必須要強化，應該會於年底前公告。（記者羅沛德攝）

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