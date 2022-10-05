後援會成立氣氛超嗨！ 陳時中：選能帶領大家當勇敢台灣人的市長

陳時中今出席在大直典華所舉辦的「陳時中競選市長觀光旅遊暨交通運輸產業後援會成立大會」。（記者楊心慧攝）

2022/10/05 18:02

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今出席在大直典華所舉辦的「陳時中競選市長觀光旅遊暨交通運輸產業後援會成立大會」，從陳時中進場開始，支持者便高喊凍蒜，氣氛嗨到最高點，尤其是陳時中於致詞時談到，盼能帶領大家拚經濟、振興觀光時，支持者鼓掌歡呼；陳時中呼籲市民，要選一個能帶領大家當勇敢台灣人的市長。

陳時中競選市長觀光旅遊暨交通運輸產業後援會成立大會，包含台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏、中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長林建良、2020蔡英文觀旅後援會總會長黃文桂、台灣商圈產業觀光發展聯合總會長周水美、台北市計程車職業工會理事長鄭釧義等，現場還湧進近600位支持者加油。

後援會總會長由曾任行政院政務顧問、台北市政府觀光總顧問的黃文桂出任，黃文桂致詞指出，這次擔任總會長就是要號召觀光跟運輸產業一起在疫情後，跟陳時中一起替台北的觀光產業打拚，觀旅產業期待和陳時中在疫情後把台北市的觀光贏回來。

陳時中致詞時表示，觀光旅遊、交通運輸是台北市的重要產業，近兩年來大家受疫情影響，十分艱辛，如今已經看到曙光，疫情快走到盡頭，大家一起拚經濟，預計10月13日國門打開後，在耶誕節左右的時間，觀光旅遊業就會迎來爆發期，屆時希望上任帶大家拚經濟。

陳時中先前曾提出當選後會成立國際事務局，他昨重申，國際事務局對觀光產業影響很大，與經濟息息相關，是一個專職單位，業務包含城市外交、國際旅展、國際會展、國際賽事等，未來也會和中央合作，讓台北被世界看到；陳時中認為，台灣有發達的智慧醫療、IC產業能夠展示給世界，讓外國人開完會後，還願意在台灣多留2天，是政府責無旁貸的責任。

面對近期的選舉紛擾，陳時中強調自己不會隨波起舞，跟對手打口水戰，而是針對問題提出解決方案，也希望大家給予指教、交換意見，團隊就會做滾動式修正，盼選完就可以上手、擬訂整體政策方向。

至於兩岸問題，陳時中認為，市長堅持自由民主的態度也很重要，今年即便共機持續擾台，雙城論壇仍照常舉辦，台灣人不挑釁、不躁進，但不能被欺負，要讓世界看到我們是勇敢的台灣人，民眾投票時應考量這些因素，選一個帶領首都台北的領導者、能夠帶領大家當勇敢台灣人的市長。

陳時中今出席在大直典華所舉辦的「陳時中競選市長觀光旅遊暨交通運輸產業後援會成立大會」。（記者楊心慧攝）

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