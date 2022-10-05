香港作家李怡病逝 曾被警總冠名「李匪怡」、畢生追求民主自由

香港知名作家李怡今在台灣逝世，享壽87歲。圖右為李怡1955年在上海書局編輯部辦公室模樣。（翻攝臉書，本報合成）

2022/10/05 17:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港知名作家李怡今晨病逝於台北國泰醫院，享壽87歲。李怡一生追求民主及言論自由，因中共在港實施「港版國安法」，2020年選擇移居台灣，他生前認為，「若得人心者得天下的話，中共永遠得不到香港」。

原名李秉堯的李怡是香港專欄作家，1936年出生於中國廣州，父親為粵語片導演李化，1948年移居香港，1954年於左派學校香島中學畢業，畢業後曾於香港左派機構擔任編輯。

1970年，李怡在香港創辦《七十年代》雜誌，1984年更名為《九十年代》，該雜誌集合知識分子批評兩岸時事，長期報導與分析台灣民主運動，如雷震案、中壢事件、美麗島事件、林宅血案、陳文成命案、鄭南榕自焚事件，先後被台灣、中國查禁。

據李怡生前訪談紀錄，1978年在香港出版的「雷震回憶錄」，當年便由陳菊輾轉送到人權工作者梅心怡手上，再託付給李怡付梓；他形容，「我就是發稿，盡到一個新聞人的責任」。

李怡曾自嘲，1988年他第一次來台灣時，因立場偏左被警總冠名「李匪怡」，文化圈因「匪夷所思」諧音，稱他為「李所思」。當時台灣才剛解嚴不久，來聽演講人潮擠爆現場，但1989年發生六四事件後，他再來台灣演講只剩小貓兩三隻。

2007年起，李怡開始為香港「蘋果日報」撰寫部分社論，屢次抨擊中國共產黨，也曾經擔任港蘋論壇版主編。2020年《港版國安法》施行後，他選擇遠走台灣。今年春天，李怡曾經公開為香港反送中紀錄片「時代革命」站台，今天清晨病逝，告別式10月22日將於台北二殯舉行。

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