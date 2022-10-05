為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市電動車格差別費率排除委外商 業者每月扛28萬電費喊苦

    台北市政府為提高公有停車場電動汽車停車格週轉率，自去年6月開始實施差別費率。（北市停車管理工程處提供）

    台北市政府為提高公有停車場電動汽車停車格週轉率，自去年6月開始實施差別費率。（北市停車管理工程處提供）

    2022/10/05 17:06

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府為提高公有停車場電動汽車停車格週轉率，自去年6月開始實施差別費率，但台北市議員汪志冰接獲陳情，稱此政策僅限北市府自營停車場，但有14家委外承包業者卻不適用，眼見市府藉此至今年8月已累積收入193萬元，但業者卻每月需額外負擔近28萬電費，簡直「有淚無路訴」，盼北市府政策應一致推行。

    北市交通局停車管理工程處科長羅至浩表示，各停車場委外經營時即將電動車充電柱納入合約，業者本就應負擔該場電費，相關成本也已於投標考量中，並非合約外額外要求業者吸收，至於差別費率將於各標案重新招標時納入合約，業者雖收入增加但權利金也隨之提高，以達避免格位遭未充電民眾久佔目的，而非單純營利賺錢考量。

    隨電動汽車量成長，充電樁需求與日俱增，北市停管處針對電動車格自去年6月開始實施差別費率，有充電柱格位每小時加收10元，若停車卻未充電或已充飽電，每小時則加收20元，藉此提高電動車位輪轉率。

    但汪志冰接獲陳情，稱此政策僅限於北市府自營停車場，卻排除委外廠商、要求不得收費，使得14家業者抱怨須先負擔每支近9萬元的充電樁設置費，後每月還須多付近28萬元電費，反觀北市府實施差別費率至今年8月，已累積收入193萬元，令業者們「有淚無路訴」。

    汪志冰認為，政策應有一致性，不該令私人自行買單、公部門卻慷他人之慨，尤其佔用充電車格及提升充電樁使用率為公私營共同面臨問題，北市府應統一實施差別費率，並檢討提升設置數量、吸引民眾更換電動車，才可加速朝2050年淨零碳排目標邁進。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英國公共充電樁成本漲42％ 快跟加油一樣貴
    2022/09/27 16:07

    英國公共充電樁成本漲42％ 快跟加油一樣貴
    到醫院為愛車充電！ 埔榮「超級充電站」9日啟用
    2022/09/08 13:15

    到醫院為愛車充電！ 埔榮「超級充電站」9日啟用

    熟女保健品一上市賣翻！被醫師狂讚
    竹北光明商圈停車場今起收費 充電車格加收服務費
    2022/09/01 13:06

    竹北光明商圈停車場今起收費 充電車格加收服務費
    引進民間資金、使用者付費 新北2030年規劃5％電動車充電樁
    2022/08/31 16:03

    引進民間資金、使用者付費 新北2030年規劃5％電動車充電樁

    中華電信MOD、Hami Video世足全轉播
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播