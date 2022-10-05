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    農委會宣導費獨厚親綠媒體？ 蘇貞昌：合法使用

    行政院長蘇貞昌強調，農委會宣導費的編列是合法使用。（記者李欣芳攝）

    行政院長蘇貞昌強調，農委會宣導費的編列是合法使用。（記者李欣芳攝）

    2022/10/05 17:13

    〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨立委曾銘宗昨天質詢指出，農委會今年1到8月政策宣導費用，將標案以「化整為零、分批辦理」方式，規避政府採購法，涉嫌圖利民視、三立之嫌，2家公司得標金額就占總金額約4成，對此，行政院長蘇貞昌今天下午受訪表示，這都是合法使用，都依照規範。

    曾銘宗昨指出，農委會今年1到8月的政策宣導費用5341萬餘元，三立標到其中1061萬多元標案，近2成金額；民視得標1033萬多元標案，逾1成9金額，2家公司得標金額就占總金額約4成；其餘的凱絡媒體則為9%、東森3%。

    蘇貞昌今天下午出席第19屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮，被詢及農委會宣導費被發現三立、民視得標4成，是否有圖利特定親綠媒體之嫌？

    蘇貞昌說，政府不但要為人民做事，而且要讓人民知道政府在為你做什麼，這些都要透過媒體，透過各種管道讓人民知道，而這些透過各種媒體管道的各方面費用都詳細編列，經過立法院監督，也有審計部審查，都是合法使用，都依照規範。

    至於國民黨立委洪孟楷昨天質詢「多元宇宙」，蘇貞昌動怒，被詢及已釐清何謂「多元宇宙」了嗎？蘇貞昌則說，他對於整個各方面的各種專業都尊重各部會，這也是政府設官分職，要讓各專業的部會來做專業的事，所以向來都尊重各部會的運作。

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