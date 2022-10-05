「只想知道媽媽過得好嗎」被收養人跨海尋親 錄影片盼獲原生家庭資訊

被收養人許宏達（左二）、蔡竹飛（中）跨海赴台灣尋親，錄製影片盼找到原生家庭資訊。（記者鄭瑋奇攝）

2022/10/05 16:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣1年的收養案件2000件，兒童及少年收養資訊中心民國94年成立以來，已收到204件求助尋親個案，幫助78名個案順利找到原生家庭，不過仍有126名因為資料缺乏等原因，尚未順利尋獲親生父母。衛生福利部社會及家庭署今日攜手兒少年收養資訊中心，及2名跨海尋親個案，共同出面舉辦尋親記者會，並於網站上發布個案提醒，希望能有機會讓他們與原生家庭聯繫或是見面，填補生命的空缺。

衛福部社會及家庭署副署長張美美表示，很多人被收養人都想知道來自於哪裡，衛福部在94年就設置兒少收養資訊中心，雖然中心對收養、出養人資料都有建檔，但早期資料不是非常完整；雖然透過各種管道，包含找人很厲害的員警、戶政機關、移民署等都有拜託，有任何蛛絲馬跡都盡量尋找，但還是有很多個案還沒有找到親人。

兒福聯盟執行長白麗芳表示，兒少收養資訊中心在108年正式納入尋親服務後，目前接到204件申請，當中80%申請案件是被收養人、14%是原生家庭、6%是收養人；國籍方面，有40%是跨國來台灣尋親、60%是在台灣尋親。根據調查，許多被收養人想要尋親，都只是想知道父母的樣子、近況，當初為何會要出養，而不是因為被收養不開心、想要回到原生家庭。

今日有2名被收養人現身說法，希望能夠找到原生家庭，被收養到美國籍的許宏達表示，他是在5歲的時候被收養，還記得小時候台灣的食物、成長過程的街道，還有一位很照顧他的老先生；雖然媽媽一直有在身邊，但已經不記得她的長相，也不記得成長過程有爸爸的身影。他從小就有發現跟別人不一樣，不了解他是從何而來，成長過程中一直被這個問題所困惑，所以想要找到原生家庭，想要知道媽媽過得好不好，並沒有要怨恨她的意思。

許宏達說，他現在已經29歲，正在台灣教英文，會待在台灣除了尋親之外，也是因為台灣人真的非常善良，美食讓人無法抗拒；現在他已經把個人資料、拍攝的影片都放到網路上，希望能夠順利找到原生父母。

被收養到荷蘭的的蔡竹飛，是2歲在新竹被出養，現在於荷蘭擔任工程師，已經回到台灣尋親6次。蔡竹飛表示，他從小就覺得長相跟人家不同，雖然跟收養家庭很親密，讓他覺得有生育、養育他的兩個媽媽，尋親是希望能夠找到他生母，想知道她過得好不好，有沒有想過他；為此，他還特別開了臉書帳號，這對於不愛使用社群媒體的他來說，是跨出舒適圈的挑戰。

為讓被收養人能夠更有機會找到原生家庭，他們特別錄製一段影片，今日起就會放在兒少收養資訊中心網站，希望有認識他們的民眾，都能與收養中心聯繫，一起幫他們找回生命中遺失的拼圖。

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