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    首頁　>　臺北市

    柯文哲嗆陳時中去死 蘇貞昌：不要因為選舉就把人家扭曲

    民進黨台北市長參選人陳時中日前表示，防疫期間擔任指揮官，認為防疫有85分，遭台北市長柯文哲怒轟「去死吧！」行政院長蘇貞昌受訪表示，陳時中過去在防疫指揮官非常認真負責，不要因為選舉就把人家扭曲。（記者李欣芳攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中日前表示，防疫期間擔任指揮官，認為防疫有85分，遭台北市長柯文哲怒轟「去死吧！」行政院長蘇貞昌受訪表示，陳時中過去在防疫指揮官非常認真負責，不要因為選舉就把人家扭曲。（記者李欣芳攝）

    2022/10/05 16:50

    〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前表示，防疫期間擔任指揮官，認為防疫有85分、疫苗政策則是90分，遭台北市長柯文哲怒轟「去死吧！」對此，行政院長蘇貞昌今天下午受訪表示，陳時中過去在防疫指揮中心做了908天的指揮官，非常認真負責，不要因為選舉就把人家扭曲。

    蘇貞昌下午出席第19屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮，被詢及陳時中日前自評擔任指揮官時防疫有85分，無黨籍台北市長參選人黃珊珊為此稱讚陳時中，柯文哲卻怒轟「去死吧！」陳時中說柯沒口德，柯文哲則回擊陳沒醫德，請問蘇揆的看法。

    蘇貞昌表示， 這個肆虐全球的疫情，200多個國家都受到很大的衝擊，台灣因為國人同胞團結合作，防疫指揮中心做得好，才能把疫情守下來，還拚出最好的經濟，陳時中在指揮中心做了908天的指揮官，非常認真負責，我們不要因為選舉就把人家扭曲。

    至於有媒體被詢及鏡電視風暴爆出民進黨前秘書長洪耀福疑涉關說，NCC主委陳耀祥說是關心不是關說，國民黨說要成立調閱小組。蘇院長怎麼看，蘇貞昌則說，對於NCC獨立機關的運作，我們都尊重，也沒有干預。

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