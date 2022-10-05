未許可鏡電視換55台TVBS NCC︰影響消費者收視權益

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委兼發言人翁柏宗今天（5日）表示，不予許可TBC所屬系統經營者與大豐、台灣數位寬頻及新高雄等共8家系統經營者申請之頻道變更。（記者陳心瑜攝）

2022/10/05 16:42

〔記者陳心瑜／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今年已收到共33家系統商申請鏡電視上架第86台，8月底也有大豐有線電視、TBC有線電視集團申請鏡電視要取代熱門頻段的55台TVBS新聞台，後者遭質疑政治力介入、NCC為鏡電視開綠燈。不過NCC主委陳耀祥今天證實已駁回TVBS移頻申請案，TVBS新聞台維持留在55台。NCC指出，另有33家系統商申請鏡電視上架第86台，此案仍在審議當中。

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委兼發言人翁柏宗今天（5日）於例行記者會表示，不予許可TBC所屬系統經營者與大豐、台灣數位寬頻及新高雄等共8家系統經營者申請之頻道變更。

NCC說明，TBC所屬南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家系統與大豐、台灣數位寬頻及新高雄等3家系統（簡稱申請人）申請營運計畫中「頻道之規劃及其類型」變更，分別涉及將TVBS新聞台由第55頻道移頻至第158及第149頻道，並於第55頻道新增免費頻道鏡電視新聞台。

媒體詢問是否因為近日鏡電視風波不斷而加速審理？翁柏宗說，此案依照標準作業流程處理，週一分組委員會認為此案件須提到委員會審議，至於TBC對媒體抱怨說沒有說明機會？NCC回應，有請申請人、利害關係人以及縣市政府表示意見，並提出第三方公正收視滿意度報告，但申請人只提供設台宗旨、獲獎紀錄，沒有就收視滿意度調查提供具體的數字，陳述意見階段就已經有請申請人補齊。

翁柏宗強調，移頻案向來最重視的就是閱聽眾的收視習慣，以往都會以閱聽眾收視的滿意收視習慣、收視權益為主。

NCC回應不許可原因，表示是考量「TVBS新聞台」在第55頻道播出多年，為消費者獲取公共資訊與時事訊息之重要來源，並已形成消費者長年之收視習慣，但系統商並未提供預訂新增頻道（鏡電視）收視滿意度或其他客觀、足以佐證之調查資料，實難認符合有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法第3條第4項審查標準，若大幅調動頻道位置，難謂符合消費者收視習慣，影響消費者收視權益甚鉅。

翁柏宗說，新竹縣與苗栗縣政府建議維持TVBS新聞台在原55頻道，另外新北市、桃園市、台中等縣市政府則回覆說尊重NCC權責、請NCC尊重消費者收視習慣和收視權益。

NCC強調，系統經營者申請營運計畫中「頻道規劃及其類型」基本頻道新增、停播及位置異動，NCC均依「有線廣播電視法」第29條授權訂定有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法第3條規定，檢視系統經營者頻道之規劃是否符合區塊化，綜合考量是否增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益，與審酌利害關係人及地方政府意見。

NCC呼籲，系統經營者及頻道供應事業均應重視保障訂戶收視權益，維護產業秩序、帶動市場良性競爭及促進有線電視上下游產業之健全發展。

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