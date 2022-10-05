為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    黃珊珊發起尋找「分身」活動 向「珊粉」募集互動故事及舊照片

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今發起尋找「分身」活動，盼支持者上傳曾互動故事及照片。（記者鄭名翔攝）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今發起尋找「分身」活動，盼支持者上傳曾互動故事及照片。（記者鄭名翔攝）

    2022/10/05 16:14

    〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊今發起尋找「分身」活動，說明因過去擔任21年台北市議員、3年台北市副市長，服務超過10萬人次，路上常會遇到曾服務對象當面致謝，因此盼藉此活動，募集市民寫下曾與自己互動的小故事或昔日照片等，上傳至網路後加以彙整，未來再與大家分享。

    黃珊珊今早先至萬華龍山寺參拜，隨後再至水源整宅2、3期參訪，並舉行「尋找黃珊珊分身記者會」，由支持者背著電子看板號召「尋人」。

    黃珊珊說明，過去擔任21年市議員、3年副市長，透過勤跑市場、商圈、法律扶助等，服務超過10萬人次，因此走在路上常會遇到民眾熱情上前致謝，提及過去受黃珊珊幫助的往事，每張面孔至今都還記憶猶新。

    而此次投入市長選戰，黃珊珊稱，因無傳統藍綠龐大資源可做廣告，且反對一次性的鋪陳浪費，因此提出尋找分身活動，開始募集市民提供曾與黃珊珊互動的小故事、昔日照片等，盼民眾上傳網路後加以彙集整理，未來再與大家分享。

    水源整宅住戶也現身說法，稱去年疫情嚴重期間，見黃珊珊不顧病體每日至重災區萬華，而當時水源2、3期都更整合卡關，始終無法達到公辦都更須9成意願同意門檻，遂找上黃珊珊幫忙才得迎刃而解，令住戶大讚黃珊珊創造台北都更奇蹟。

    黃珊珊稱，凡走過必留下痕跡，許多市民的感謝或拿出多年前競選小物，都令自己驚喜又感動，相信曾在生命出現過的，終究會在回到生命中，也感謝台北市民給予20多年時間服務，透過此次活動號召「珊粉」們，期盼打贏選戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨高層：陳時中遭藍白圍攻又「意外」不斷 相信挺得住
    2022/10/05 15:40

    民進黨高層：陳時中遭藍白圍攻又「意外」不斷 相信挺得住
    鍾小平緊咬陳時中出人命還唱歌 黃珊珊：不該拿憾事再政治操作
    2022/10/05 14:48

    鍾小平緊咬陳時中出人命還唱歌 黃珊珊：不該拿憾事再政治操作

    扭轉市區新案刻板印象 推出即受矚目
    轟藍綠急著討論棄保 黃珊珊批沒出息的表現
    2022/10/05 14:15

    轟藍綠急著討論棄保 黃珊珊批沒出息的表現
    批陳時中自我感覺良好 黃珊珊：疫苗、快篩策略完全不及格
    2022/10/05 14:03

    批陳時中自我感覺良好 黃珊珊：疫苗、快篩策略完全不及格

    中華電信MOD、Hami Video世足全轉播
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播