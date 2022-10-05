黃珊珊發起尋找「分身」活動 向「珊粉」募集互動故事及舊照片

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今發起尋找「分身」活動，盼支持者上傳曾互動故事及照片。（記者鄭名翔攝）

2022/10/05 16:14

〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊今發起尋找「分身」活動，說明因過去擔任21年台北市議員、3年台北市副市長，服務超過10萬人次，路上常會遇到曾服務對象當面致謝，因此盼藉此活動，募集市民寫下曾與自己互動的小故事或昔日照片等，上傳至網路後加以彙整，未來再與大家分享。

黃珊珊今早先至萬華龍山寺參拜，隨後再至水源整宅2、3期參訪，並舉行「尋找黃珊珊分身記者會」，由支持者背著電子看板號召「尋人」。

黃珊珊說明，過去擔任21年市議員、3年副市長，透過勤跑市場、商圈、法律扶助等，服務超過10萬人次，因此走在路上常會遇到民眾熱情上前致謝，提及過去受黃珊珊幫助的往事，每張面孔至今都還記憶猶新。

而此次投入市長選戰，黃珊珊稱，因無傳統藍綠龐大資源可做廣告，且反對一次性的鋪陳浪費，因此提出尋找分身活動，開始募集市民提供曾與黃珊珊互動的小故事、昔日照片等，盼民眾上傳網路後加以彙集整理，未來再與大家分享。

水源整宅住戶也現身說法，稱去年疫情嚴重期間，見黃珊珊不顧病體每日至重災區萬華，而當時水源2、3期都更整合卡關，始終無法達到公辦都更須9成意願同意門檻，遂找上黃珊珊幫忙才得迎刃而解，令住戶大讚黃珊珊創造台北都更奇蹟。

黃珊珊稱，凡走過必留下痕跡，許多市民的感謝或拿出多年前競選小物，都令自己驚喜又感動，相信曾在生命出現過的，終究會在回到生命中，也感謝台北市民給予20多年時間服務，透過此次活動號召「珊粉」們，期盼打贏選戰。

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