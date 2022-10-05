蔡英文赴台中率參選人造勢 民進黨高層：中台灣極有機會翻轉

民進黨行動中常會移師台中市，會前黨主席蔡英文與中台灣四縣市參選人蔡其昌、徐定禎、黃秀芳、蔡培慧等人一同於台上高喊「翻轉中台灣、迎向好將來」！（記者廖耀東攝）

2022/10/05 16:29

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨繼上月選在台中舉行黨慶音樂會，今再將行動中常會移師台中，由民進黨主席蔡英文率領中彰苗投四縣市長參選人，在台中市長參選人蔡其昌的競選總部召開「翻轉中台灣」記者會。黨政高層表示，民進黨提名的參選人蔡其昌、黃秀芳、徐定禎、蔡培慧的條件都比國民黨更好，這些地方的藍綠板塊差距也不大，最後1個多月極有機會勝選。

黨政高層指出，今年選戰到現在還沒有「熱」，主因在於疫情，普度、中秋、重陽等活動少很多，不過「慢熱」不代表人民不重視、投票率也未必會低，每次選舉都會有讓人「跌破眼鏡」的地方，民進黨頻頻到台中，也是凸顯「翻轉中彰投苗」的企圖心。

該高層說，台中市、彰化縣4年前都是民進黨執政，4年前受韓流衝擊失守，而南投縣也因黨內分裂，近年幾次選戰都飲恨，但這次中台灣的民進黨選將都非常優秀，條件甚至超越對手，而藍綠基本盤在台中、彰化、南投差距都不大，最後1個多月，民進黨決戰中台灣，極有勝選機會。

蔡其昌的輔選幹部透露，民進黨在組織面做了許多努力，台中市6個立委選區、民進黨佔6席，若能在市長選舉結合各區組織，對民進黨來說極具優勢，因此7月起已結合各區立委及議員參選人舉辦50多場地方市政說明會，9月起展開大型造勢，正副總統、蘇揆也到場助陣，全黨在台中集結力量的態勢明顯。

該幹部表示，選前每個週末都會舉辦大型造勢活動，希望能持續燃燒選民熱情，內部民調也不像媒體呈現的差距這麼大，無論是參選人跑地方、造勢時感受到的熱度，或內部掌握的數據，都能看出蔡其昌正與競逐連任的台中市長盧秀燕快速拉近中，後勢可期。

針對苗栗縣，黨政高層表示，這就是大家會比較「意外」的縣市，目前國民黨並沒有積極輔選自己提名的縣長參選人謝福弘，大概都是嘴巴講講、沒有訴諸行動，對於違紀輔選無黨籍參選人鍾東錦的縣長徐耀昌等人，到底要不要處理，也是值得觀察的指標。

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