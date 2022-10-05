柯文哲嗆陳時中沒醫德 王必勝：應感謝陳的貢獻

指揮中心指揮官王必勝今面對媒體提問時回應，指揮中心從來沒有擋疫苗的問題，前指揮官陳時中在疫苗採購上是盡心盡力，應感謝陳在疫苗採購上的貢獻。（圖由指揮中心提供）

2022/10/05 16:25

〔記者邱芷柔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫表現有85分，卻遭台北市長柯文哲粗口嗆「去死吧！」陳時中認為柯用詞顯露沒口德，對此柯文哲今再批陳不但買不到疫苗，還阻擋BNT疫苗，再嗆陳沒醫德。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今面對媒體提問時回應，指揮中心從來沒有擋疫苗的問題，前指揮官陳時中在疫苗採購上是盡心盡力，應感謝陳在疫苗採購上的貢獻。

陳時中投入選戰後，疫苗採購話題不斷被拿來攻擊，指揮中心也多次澄清，王必勝今天在疫情記者會上也回應提問，他強調，指揮中心從來沒有「擋疫苗」的問題，而是全力的幫忙，他也提到，當時要購買的疫苗者分為三個樣態。

王必勝說，第一是有能力有管道的公司，指揮中心全力協助，後來1500萬劑的BNT疫苗，包括台積電、永齡基金會、慈濟等3個單位都是屬於此類，另外對於其他的公司團體，指揮中心也採取開放的態度，並告知應準備的事項，例如原廠授權書、冷鏈規劃、交貨期程、產品有效期限等，但很可惜有些公司團體沒辦法出示這些文件或達到這些條件，因此沒辦法繼續購買。

王必勝說，第三個樣態就是有些掮客或不明人士，指揮中心當然要盡到過濾的責任，讓他們知難而退，國際購買疫苗不順利的地方，例如南韓大邱市就曾自行採購輝瑞疫苗，但未說明是如何取得，存在品質疑慮因此遭該國政府下令禁打。王必勝強調，指揮中心在疫苗採購上是全力幫忙，「陳前指揮官在疫苗購買上盡心盡力，應該感謝她在疫苗購買上的貢獻！」

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