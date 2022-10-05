批陳時中自我感覺良好 黃珊珊：疫苗、快篩策略完全不及格

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今舉行「走訪水源二三期—尋找黃珊珊分身記者會」。（記者鄭名翔攝）

2022/10/05 14:03

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫表現有85分，卻遭台北市長柯文哲粗口嗆「去死吧！」9月29日才說陳時中防疫成績「至少有80分以上」的無黨籍參選人黃珊珊，也改口幫腔道，陳時中「自我感覺良好」，且分數應別人打而非自己打，台灣雖整體防疫成績還不錯，但在疫苗、快篩等策略上「完全不及格」，若滿分為1000分，看陳時中有無80分。

黃珊珊9月29日接受政論節目專訪時，主持人問到，身為地方防疫指揮官，如果要幫中央防疫打分數，會給陳時中打幾分？黃珊珊當時說，「我覺得整體來說，至少有80分以上。」

黃珊珊今舉行「走訪水源二三期—尋找黃珊珊分身記者會」，會後受訪時回應陳時中自評防疫表現有85分、疫苗政策則是90分一事時，呼應柯文哲，口氣跟6天前完全不同。

黃珊珊批陳時中「自我感覺良好」，且分數應別人打而非自己打，而台灣整體防疫成績有80分、相比世界仍有些做得不錯，但是在疫苗、快篩劑策略上有疏失，甚至是失職，「完全不及格」，若滿分為1000分，看陳時中有無80分。

黃珊珊認為，陳時中不願辯論，不知要如何說服台北市民，並批若不辯論則參選人互無交集，每天只是口水戰、批評別人、自我感覺良好，此非台北市民想要的市長，參選人應真正提出城市治理方向。

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