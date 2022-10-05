私幼園長、老師疑虐打雙胞胎女童55次 家長怒控：人間煉獄

育有一對雙胞胎女童的吳媽媽，勇敢出面揭露幼兒園的園長、老師疑似動手毆打幼童。（記者蔡亞樺攝）

2022/10/05 14:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員應曉薇今天上午陪同育有一對雙胞胎女童的吳媽媽召開記者會，控訴位於北市萬華區私立大里幼兒園的園長、2名老師，在1個月內對雙胞胎打罵、綁在椅子55次，因此出現自殘、害怕上學，吳媽媽哽咽說，「根本是人間煉獄，比柬埔寨還恐怖」，應曉薇更爆料，園長將幼童關在廁所，老師徒手打幼童的臉部跟手心，相當殘忍，她不滿北市教育局處理拖拉，教育局長應下台。

出席記者會的北市教育局副局長鄧進權表示，8月23日組成調查小組進行調查，確實發現園長有把幼童關進廁所的不當管教，雙胞胎疑似被打也正在調查中，10月24日前會完成調查報告，若有違法最重可撤照。北市社會局副局長廖雪如說，等教育局調查報告出來後，如違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，有不當管教行為，可處以6萬至60萬元。

應曉薇指出，雙胞胎女童聽力較弱、語言表達較遲緩，家長期待到幼兒園後，老師會耐心陪伴用愛教導孩子，但老師跟園長竟然使用暴力教育，監視器清楚拍到孩子害怕的表情，甚至拍到園長把孩子的頭壓在板凳上，沒被打的孩子恐慌看著同伴的，園長還狡辯打小孩是要試探小孩的反應好不好，真的很殘忍。

「遇到這樣事情真的很難過」忍住悲痛心情的吳媽媽說，今年8月1日送孩子去讀該幼兒園的幼幼班、9月7日孩子退學，她發現這一個多月時間，她的孩子被暴力對待，非常排斥上學，姊姊甚至抓頭髮的自殘情形，其他孩子也被毆打，她辛苦拉拔照顧孩子，卻因園長、老師的行為，讓孩子心靈受創，身為媽媽的她很自責，讓孩子在學校受苦，她哽咽說，「為什麼我的孩子這樣被對待？」

吳媽媽還控訴，幼兒園提供8月2日、4日、9日及30日等8天的監視錄影畫面，光是這些時間她的孩子被毆打55次，老師不僅用棍棒還徒手直接甩巴掌，還用孩子身上穿的圍兜兜綁在椅子上，監視器看到孩子害怕的表情，說到此處再度哽咽地說，「誰能理解當母親的被迫重複觀看的心情」，暴力只有0次跟無數次，這裡根本是人間煉獄，比柬埔寨還恐怖，她不希望再有其他孩子受到暴力對待。

應曉薇不滿說，教育局處理態度愛理不理，監視器影片從8月就給教育局，拖到現在快2個月，給的報告只說2名打人的老師已經離開，而且只是輕罰6千元，其他虐童的懲處都沒有，她要求教育局提供虐童相關資料也給的亂七八糟、也不公布，她要求社會局立即介入保護幼童。

北市法務局表示，若教育局調查屬實是可依照《兒少法》相關規定進行處理，若涉及刑事的部分，家長確認孩子有受到傷害，也可以提告傷害罪。被控虐童的私幼蔡姓園長接受電訪時否認虐待，她說，「是有教小孩，沒有虐待，等教育局裁判出來」，記者追問監視器畫面，園長直接掛電話不回應。

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北市議員應曉薇出示監視器畫面，指控私立大里幼兒園的老師，暴力對待幼童。（記者蔡亞樺翻攝）

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