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    首頁　>　臺北市

    抹黑陳時中民眾倒地還在唱歌 吳沛憶揭鍾小平黑歷史

    台北市環南市場2日晚上舉行聯歡晚會，席間卻傳出有與會者疑似心肌梗塞發作，送醫後不治。（圖擷自爆料公社）

    台北市環南市場2日晚上舉行聯歡晚會，席間卻傳出有與會者疑似心肌梗塞發作，送醫後不治。（圖擷自爆料公社）

    2022/10/05 13:41

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市環南綜合市場本月2日晚間舉行攤商聯誼晚會，藍綠白的台北市長參選人先後現身拜票，但其中有民眾心肌梗塞，送醫不治，國民黨台北市議員鍾小平隔天指控，事發當時民進黨台北市長參選人陳時中在舞台上唱歌。民進黨台北市議員吳沛憶痛批，鍾小平胡言亂語並非第一次，他向來不為言論負責，只為搏版面，議會開會更是愛來不來。

    針對民眾心肌梗塞，鍾小平指控當時陳時中在台上唱歌，陳時中今受訪回應，當時並沒有獲知這樣的情況，不過事後大家查證，那時候他已不在台上。

    吳沛憶指出，民眾的不幸被鍾小平拿來消費、拿來政治攻擊，不只失格，更是缺德，環南市場10月2日的餐會非常熱鬧，沒想到熱烈的氣氛中發生民眾昏倒送醫，最後不幸過世的遺憾。

    吳沛憶表示，大家都不願意看到遺憾發生，在地新起里里長陳鴻祥的護理師女兒，華江里參選人洪佳君奮力的搶救，還有許多人也伸出援手，但沒想到當不幸消息一傳出，身為在地民代的鍾小平立刻政治攻擊陳時中，用民眾的不幸幫自己的選舉造勢。

    吳沛憶批評，鍾小平的行為如此冷血、自私，這樣的人當民代會好好服務，為民喉舌嗎？事實上鍾小平胡言亂語也不是第一次，他向來不打算為自己的言論負責，只打算搏版面跟聲量，議會開會更是愛來不來。

    吳沛憶說，鍾小平卻是本屆國民黨提名的「超級新人」，因為退黨又被回收，所以變新人，國民黨選擇無視鍾小平過去的爭議，但國民黨議員參選人拿民眾的不幸過世來消費，這是黨允許的嗎？國民黨主席朱立倫、國民黨台北市長參選人蔣萬安覺得可以嗎？

    吳沛憶呼籲，國民黨應制止這種消費不幸、只顧自己的冷血表現，選舉選到良心不見真的大可不必。

    另外，民進黨台北市議員簡舒培也痛批鍾小平消費不幸事件，中傷他人令人不齒，並透露在民眾們搶救心肌梗塞的男子時，黃珊珊進場直接上舞台，質疑鍾小平為什麼公布錯誤訊息洗白黃珊珊，這是國民黨議員公然助拳黃珊珊嗎？

    國民黨台北市議員鍾小平指控，事發當時民進黨台北市長參選人陳時中在舞台上唱歌。（資料照）

    國民黨台北市議員鍾小平指控，事發當時民進黨台北市長參選人陳時中在舞台上唱歌。（資料照）

    吳沛憶痛批，鍾小平胡言亂語並非第一次，他向來不為言論負責，只為搏版面，議會開會更是愛來不來。（資料照）

    吳沛憶痛批，鍾小平胡言亂語並非第一次，他向來不為言論負責，只為搏版面，議會開會更是愛來不來。（資料照）

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