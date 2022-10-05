高虹安爭議論文重製度約8成 資策會：可能提訴訟

針對高虹安論文案，資策會執行長卓政宏表示不排除提出訴訟，經濟部長王美花說明，將與資策會確認詳細事宜。（記者廖家寧攝）

2022/10/05 13:05

〔記者廖家寧／台北報導〕多名立委今（5日）在立法院經委會上針對立委高虹安論文一事質詢經濟部與資策會，指出高虹安爭議論文與資策會計畫論文相似度達8成，要說是合理引用偏牽強，更未明示是受到資策會補助。資策會執行長卓政宏也回應，除了向辛辛那提大學說明高虹安論文大幅重製資策會計畫論文的狀況，也可能會尋求訴訟途徑。

陳亭妃質疑高虹安博士論文是否屬合理使用並具原創性？資策會執行長卓政宏說明，資策會成果可供引用，但引用時須註明出處，特別是受到資策會資助的情況下，通常會「載明是有受到某計畫的資助」，也坦言高虹安的論文並無載明獲資策會資助。

針對高虹安論文引用資策會成果的比例，卓政宏指出，經多個軟體比對，高虹安博士論文與資策會研究計畫論文的相似度約8成，以引用的標準而言，比例偏高的程度很難說是引用。

賴瑞隆指出，資策會向經濟部提出3項解決方案，1是請高虹安公開說明比對結果，2是通知美國辛辛那提大學，說明高虹安的博士論文內容有大幅重製資策會論文的狀況，最後手段就是除發文辛辛那提大學，說明高虹安論文內容之狀況外，同時對高虹安提起訴訟，是否會漸進式執行以上做法？

卓政宏回覆，以上方案應是會以漸進式執行，可能會尋求法律訴訟途徑，但在發起訴訟之前，仍會考慮先以和解方式處理。

陳亭妃、賴瑞隆等立委亦質疑，拿資策會提供全職全薪去攻讀個人學位，是資策會所允許的嗎？是否違反相關規定？卓政宏表示，高從未向資策會報備要去攻讀學位，而過去的案例皆在國內求學，也都有向資策會報備以及說明，高案是首例，也就無相關規範，官員也坦言，制度上尚未有相關規定，但就職場倫理而言是有問題的。

除了學術倫理的道德問題，蘇治芬、賴瑞隆等立委亦強調制度面的完備度，指出資策會的經費大比例來自納稅人的公帑，要求經濟部儘速改善相關規定，以避免人民納稅錢為個人所用的狀況再發生。

對此，經濟部長王美花表示，會與資策會討論規範並確認執行上的細節，1個月內會給經委會答覆；王美花也說明，若有拿資策會公費補助的情況，也應當是執行資策會的計畫專案。

高虹安爭議論文與資策會計畫論文相似度達8成。（資料照）

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