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    首頁　>　臺北市

    避談曾挖角沈慧虹遭拒 柯文哲低調：會面只為掌握新竹選情

    台北市長柯文哲5日出席貓纜15周年「揪伴趴趴走 貓纜愛你遊」活動，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲5日出席貓纜15周年「揪伴趴趴走 貓纜愛你遊」活動，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

    2022/10/05 13:06

    〔記者鄭名翔／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉誣指民進黨新竹市長參選人沈慧虹曾向台北市長柯文哲求官，爭議延燒多日，沈慧虹提告並發文自清，柯文哲昨才坦言曾想挖角沈，令外界批過去求才若渴、如今卻放任抹黑；對此，柯文哲今態度又轉低調，含糊稱當時已打算讓民眾黨立委高虹安參選新竹，故與沈慧虹相談是在「收集情報」，了解地方選情而已。

    吳子嘉誣指「沈慧虹向柯文哲求官」爭議多日，但柯文哲連日受訪，都只說去年1月3日曾偕副市長黃珊珊與沈見面，雙方只談新竹相關事務，至於具體內容，則稱事涉他人隱私而拒透露，至昨才坦言，曾提到若前新竹市長林智堅離開，有向沈慧虹提議「我們（北市府）這邊有缺，妳可以來啊！」

    柯文哲此舉也挨轟，過去求才若渴、卻放任幕僚抹黑；柯文哲今早出席「揪伴趴趴走 貓纜愛你遊」活動，會後受訪再談此事則態度又轉低調，僅稱去年初就已規劃讓高虹安參選新竹，故要先「收集情報」、掌握新竹市政府狀況，因此與沈慧虹會面僅是了解地方選情而已。

    柯文哲稱，自己向來不講這種事情，怪罪是民進黨立法院黨團總召柯建銘爆料，強調當時事情很簡單，只是要打聽整個新竹選情而已。

    至於自評是「勇於認錯、拒絕改過」，柯文哲今仍稱，自己態度就是如此，該講的話仍然會講。

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