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    登山女神被爆介入富商雙人枕頭 原配提告求償200萬

    台灣知名登山女神曾格爾被爆介入富商家庭，遭原配求償200萬元。（取自曾格爾 Grace Tseng粉專臉書）

    台灣知名登山女神曾格爾被爆介入富商家庭，遭原配求償200萬元。（取自曾格爾 Grace Tseng粉專臉書）

    2022/10/05 13:26

    相關新聞請見︰

    登山女神被爆不倫已婚富商 最新近況曝光

    被爆介入富商婚姻 人在尼泊爾的登山女神回應了

    首次上稿12:08
    更新時間13:26（新增曾格爾回應）

    〔記者溫于德／台北報導〕台灣知名登山女神曾格爾，今（5）日被週刊爆出介入已婚富商家庭，9月被富商太太提告求償200萬元，妻子透過聲明強調，曾女以情色誘惑先生，意圖並已部份獲得先生的人脈與捐款，不當行逕已嚴重侵害她與她的家庭。

    曾格爾是台灣知名登山家，完成登頂14座8000公尺高峰，她除了創立募資平台，也常跑攤向企業主拉贊助，卻被週刊爆料，她因為募款認識一位已婚富商，結果主動約對方開房間，被富商太太告上士林地院，但士院命太太應補上曾女的住居所。

    富商太太稍早也透過律師發出聲明指，曾格爾為達到成就她個人登山的募款目的，「以情色誘惑我先生，意圖獲得我先生的人脈與捐款（且已經達成部份目的），不當行徑嚴重侵害我和我的家庭。」

    富商太太表示，此事件所造成的傷害，不是只有她個人，還有和先生29年的感情，以及我們一家人的幸福。未來是否能修復，一切未知，「懇請外界不要干擾我的家人及侵犯家人的隱私，為我們保留一點空間，修補已經破碎的關係。」

    富商太太最後說，「我因此事件經歷了極度震驚、崩潰和心痛，但現在的我會想辦法堅強，依法捍衛我身為女人、人妻，母親，且身為人的權益，同時也為了捍衛我的家庭而努力。」

    本報尚未取得富商太太、曾格爾等2人的回應，富商太太的律師受訪時就案件內容不便表達意見。另，士院9月27日收案後，排定11月28日首度開庭。

    曾格爾︰採取法律行動不再回應

    不過，下午1時許，曾格爾透過個人臉書表示，她人目前在尼泊爾，對於今日被爆出介入已婚富商家庭，「對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動，我將不再回應，靜待法律處理」。

    台灣知名登山女神曾格爾被爆介入富商家庭，遭原配求償200萬元。（取自曾格爾 Grace Tseng粉專臉書）

    台灣知名登山女神曾格爾被爆介入富商家庭，遭原配求償200萬元。（取自曾格爾 Grace Tseng粉專臉書）

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