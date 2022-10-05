為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    小S代言iROO出包 創辦人涉商品標示及驗資不實300萬交保

    小S曾替iROO站台，出席世大運儀典人員服飾發表會。（資料照）

    小S曾替iROO站台，出席世大運儀典人員服飾發表會。（資料照）

    2022/10/05 13:09

    首次上稿11:47
    更新時間13:09（新增依洛國際開發聲明）

    〔記者錢利忠／台北報導〕曾找藝人小S擔任「全球品牌大使」的台灣女裝品牌iROO，推出號稱採用獨特抗菌消臭技術，有防飛沫、抗UV，防曬系數UPF50+等功能的繽紛衣，卻遭檢舉防曬係數未達標，且該公司先前增資，另涉及驗資不實；台北地檢署昨指揮調查局北部地區機動工作站發動搜索，今凌晨依違反公司法、詐欺等罪諭令該公司創辦人劉本謙300萬元交保、劉姓股東10萬元交保。

    iROO母公司依洛國際開發今天則發聲明表示，「本件爭議起因於茂晴公司林少萍合資背信案，林少萍擔任茂晴公司董事長期間，刻意透過違約轉單方式，將應屬於茂晴公司關於「HOII」品牌服飾的銷售營收，流入自己極光公司及親友公司口袋，初估犯罪所得新台幣9千餘萬元以上，尚不含在中國的不法所得。」依洛公司合理懷疑此事明顯為林少萍不甘犯行遭訴，狹怨報復，試圖操作輿論影響依洛公司商譽及負責人名譽。依洛公司一向秉持誠信原則，公司產品出品前均會依照研產流程進行檢驗，並有檢測報告可供參考。目前已配合檢調釐清事實。基於偵查不公開原則，恕不便回應。

    關於UPF（Ultraviolet Protection Factor）紫外線防護係數，應用於測量衣物防護紫外線穿透能力，數值愈高代表防紫外線的效果愈明顯，衣物的UPF係數若低於15，則不具有防曬功能，需大於30才能取得防曬認證，係數大於50的衣物則可阻擋98%的紫外線。

    iROO官網曾描述該公司的企業社會責任，指重視疫情的防護，企劃具有防護力且輕薄、便利、具機能性並符合全家日常生活必備的「衣口罩繽紛衣」，時尚並兼顧防護，另介紹繽紛衣有類光療技術，高科技養膚，防飛沫防風，有感防曬UPF50+防曬面罩隨時抗黑。

    不過，檢調卻接獲民眾檢舉，指該品牌推出的繽紛衣，防曬係數與官網所描述的不符，UPF係數疑似未達50，質疑商品標示不實；此外，該公司先前曾辦理增資，事後卻匯出增資款項，另涉及驗資不實；為此，檢調昨發動首波搜索，並約談該品牌創辦人劉本謙等人。

    小S代言及站台多年的iROO，經營版圖涵蓋台灣及新加坡，曾替世大運設計儀典人員的服裝，不過該品牌的設計也曾衍生爭議，2017年被法國精品浪凡（Lanvin）控告抄襲，指iROO涉嫌盜用浪凡的經典手繪人像塗鴉，印製在服裝上，惹上著作權官司。

    iROO母公司依洛國際開發今天公布商品檢測報告。（依洛國際開發公司提供）

    iROO母公司依洛國際開發今天公布商品檢測報告。（依洛國際開發公司提供）

    iROO母公司依洛國際開發今天公布商品檢測報告。（依洛國際開發公司提供）

    iROO母公司依洛國際開發今天公布商品檢測報告。（依洛國際開發公司提供）

    iROO母公司依洛國際開發今天公布商品檢測報告。（依洛國際開發公司提供）

    iROO母公司依洛國際開發今天公布商品檢測報告。（依洛國際開發公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    丰偉環保科技涉證券詐欺3億元 檢調7路搜索約談8人
    2022/02/17 16:27

    丰偉環保科技涉證券詐欺3億元 檢調7路搜索約談8人
    曾拍「角頭」電影 理大多媒體負責人驗資不實被判拘
    2021/11/10 11:42

    曾拍「角頭」電影 理大多媒體負責人驗資不實被判拘

    鳳山激推熱門景點｜好吃好玩好便宜！
    涉挪用公款逾8000萬 前職棒米迪亞暴龍隊老闆起訴
    2019/05/16 19:14

    涉挪用公款逾8000萬 前職棒米迪亞暴龍隊老闆起訴
    夾娃娃機超好賺 放違規化粧品挨罰上萬…
    2019/01/10 21:19

    夾娃娃機超好賺 放違規化粧品挨罰上萬…

    中華電信MOD、Hami Video世足全轉播
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播