批陳時中自評85分是自我感覺良好 蔣萬安：防疫成績應由民眾打

國民黨台北市長參選人蔣萬安廣照宮參拜。（記者王藝菘攝）

2022/10/05 10:30

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前為擔任防疫指揮官評分，認為防疫有85分、疫苗政策則是90分，引來台北市長柯文哲怒轟「去死吧！」國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，陳自我感覺良好，防疫成績應該由民眾打，而不是自吹自擂，希望陳好好問100多名因為染疫死亡民眾的家屬為他打幾分。

蔣萬安今天上午到廣照宮參拜，受訪也被問起陳時中自評85分一事。蔣表示，陳時中真的自我感覺良好，防疫成績應該由民眾打，而不是自吹自擂，他呼籲陳應該好好問100多名因為染疫死亡民眾的家屬為他打幾分。蔣也說，沒有把人民放在心中的官員，現在要來當父母官，大家當然不會接受，也難怪歷次民調陳的討厭度最高。

蔣萬安說，今年6月彭博社有一份全球防疫韌性排名，共列出全球53國家，其中台灣排52，只贏俄羅斯，陳時中7月離職前留給台灣防疫印象就是倒數第二、自我感覺良好，落差太大。

蔣萬安也在今天凌晨到魚市場走訪，蔣表示，台北市是一座生氣蓬勃不斷運行的城市，從早到晚都有不同的人在為城市辛勤付出、努力打拚，他今天走訪魚市場更了解城市運作機制，也提出未來如何為攤商改善環境。蔣說，魚市場因市場改建速度延宕，有停車位不足、環境衛生等問題，希望深入基層改善，未來會與議員配合為攤商解決問題。

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