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    首頁　>　臺北市

    諷林佳龍迷路、落跑又抹黑 國民黨︰連觀光景點也搞錯

    國民黨今日上午召開「新北佳龍圖鑑！ 迷路型、落跑型、抹黑型候選人演哪齣？」記者會，諷刺民進黨新北市長林佳龍每天胡說八道，為了抹黑，無所不用其極，而且屢屢把新北市說成台北市，連新北市的觀光景點也搞錯。（記者施曉光攝）

    國民黨今日上午召開「新北佳龍圖鑑！ 迷路型、落跑型、抹黑型候選人演哪齣？」記者會，諷刺民進黨新北市長林佳龍每天胡說八道，為了抹黑，無所不用其極，而且屢屢把新北市說成台北市，連新北市的觀光景點也搞錯。（記者施曉光攝）

    2022/10/05 10:36

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「新北佳龍圖鑑！迷路型、落跑型、抹黑型候選人演哪齣？」記者會，諷刺民進黨新北市長林佳龍每天胡說八道，為了抹黑，無所不用其極，而且屢屢把新北市說成台北市，連新北市的觀光景點也搞錯。

    國民黨新北市議員葉元之表示，林佳龍每天胡說八道，之前擔任台中市長，沒有把台中市翻新，當交通部長時，也沒有把台鐵翻新，今天提出新北市大翻新也是假的，把八里區認成萬里區，把蘆洲區當成板橋區。

    葉元之說，林陣營在警大事件質疑新北市長侯友宜的博士學位，警察大學在第一時間回應沒有問題，林陣營還要把責任推給基層公務人員，而且為了抹黑，無所不用其極，最近一次的造謠就是說謊，指控新北市政府不借用板橋運動場，而真正的原因是過去林佳龍參選台北市，根本沒有申請，如今才會借不到。

    國民黨新北市議員候選人戴湘儀表示，林佳龍從踏進新北市的那一刻起，犯了很多錯，也露很多的馬腳，「迷路型」的林佳龍，屢屢把新北市講成台北市，還把29個區的觀光景點搞錯，發表交通政見竟連新莊捷運線也都搞不清楚。

    國民黨新北市議員參選人呂家愷則說，林佳龍原本要選台北市長，後來跑來新北市，還抄新北市政府已經在執行的政策，林佳龍昨為「落跑型」的候選人，現在應該告訴選民，下一步要準備落跑到哪一個位置，或可以承諾即便市長選輸也不會落跑，會留在新北市，歡迎林佳龍4年後再參選一次。

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