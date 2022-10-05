柯P被疑市政行程輔選黃珊珊 陳時中酸：是否有利選舉尚待評估

民進黨台北市長參選人陳時中今到北投市場掃街拜票，熱情攤商送上菜頭、鳳梨等表達支持之意。（記者張嘉明攝）

2022/10/05 10:26

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨（4日）率北市民政局長藍世聰、消防局長吳俊鴻，出席松山慈祐宮活動並接受廟方致贈捐款，但儀式上還有無黨籍台北市長參選人黃珊珊及民眾黨市議員參選人楊寶楨緊站一旁合照，再令藍綠議員痛批黨政不分。民進黨台北市長參選人陳時中今酸，柯市長跟黃副市長放在一起，是不是對他們選舉有利，這尚待評估。

松山慈祐宮昨舉辦「天上聖母重陽飛昇1035週年」活動，柯文哲未排定此公開行程，但仍到現場與受邀出席的黃珊珊相鄰而坐，隨後在廟方捐贈北市府儀式上，柯文哲率藍世聰、吳俊鴻代表受贈，而黃珊珊、楊寶楨也緊站一旁、共同合影，遭藍綠議員譏諷柯文哲以市政行程、資源輔選黃珊珊毫不避諱，兩人選戰配合默契猶如「男女朋友」。

陳時中今上午前往北投市場拜票，被問到黃珊珊到慈祐宮，結果柯文哲現身相挺，挨批用市政資源輔選，他表示市政資源怎麼運用有一定法治，不過柯市長跟黃副市長放在一起，是不是對他們選舉有利，這尚待評估。

媒體追問，先前台北市教育局長曾燦金在教師節請假，跑去黃珊珊教育政策發佈會，引起批評，柯市府似乎一直踩行政中立底線？陳時中表示，他們自己要檢討，我們不做評論。

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