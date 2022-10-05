教育部證實林智堅對中華大學處分提訴願 潘文忠：客觀公正審議

教育部長潘文忠。（資料照）

2022/10/05 10:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕前新竹市長林智堅台灣大學碩論、中華大學碩論先後遭到學校認定抄襲情節嚴重，學位也被撤銷，台大的部分林智堅已提出訴願，外界好奇中華大學的部分是否也提訴願，教育部長潘文忠今天表示，已於上月23日收到訴願書，後續會視相關事證，由委員做客觀公正審議。

林智堅宣布參選桃園市長後，其台大國發所、中華大學論文先後被檢舉涉及違反學術倫理問題，2校經過學倫會審議後，台大於8月初召開記者會宣布林智堅論文抄襲情節嚴重，碩士學位被撤銷，中華大學也在8月底宣布林智堅論文抄襲情節嚴重，同樣將學位撤銷。

後林智堅因此退出桃園市長選舉，並強調將開啟另一戰場捍衛清白，外界持續關心林智堅向教育部提訴願進度，9月初時教育部證實林智堅已針對台大學位遭撤銷部分提出訴願，今天潘文忠再進一步證實，針對中華大學處分的訴願也已經收到。

潘文忠今赴立院進行業務報告，於會前受訪時說明，教育部已於9月23日收到林智堅前市長針對中華大學審議結果的訴願書，會依循訴願會辦理程序進行審議，相關日程及審議程序都會依照訴願辦法的規定進行，後續會看訴願人、學校在訴願期間所提相關事證，由委員做客觀公正審議。

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