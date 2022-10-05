為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    教育部證實林智堅對中華大學處分提訴願 潘文忠：客觀公正審議

    教育部長潘文忠。（資料照）

    教育部長潘文忠。（資料照）

    2022/10/05 10:26

    〔記者楊綿傑／台北報導〕前新竹市長林智堅台灣大學碩論、中華大學碩論先後遭到學校認定抄襲情節嚴重，學位也被撤銷，台大的部分林智堅已提出訴願，外界好奇中華大學的部分是否也提訴願，教育部長潘文忠今天表示，已於上月23日收到訴願書，後續會視相關事證，由委員做客觀公正審議。

    林智堅宣布參選桃園市長後，其台大國發所、中華大學論文先後被檢舉涉及違反學術倫理問題，2校經過學倫會審議後，台大於8月初召開記者會宣布林智堅論文抄襲情節嚴重，碩士學位被撤銷，中華大學也在8月底宣布林智堅論文抄襲情節嚴重，同樣將學位撤銷。

    後林智堅因此退出桃園市長選舉，並強調將開啟另一戰場捍衛清白，外界持續關心林智堅向教育部提訴願進度，9月初時教育部證實林智堅已針對台大學位遭撤銷部分提出訴願，今天潘文忠再進一步證實，針對中華大學處分的訴願也已經收到。

    潘文忠今赴立院進行業務報告，於會前受訪時說明，教育部已於9月23日收到林智堅前市長針對中華大學審議結果的訴願書，會依循訴願會辦理程序進行審議，相關日程及審議程序都會依照訴願辦法的規定進行，後續會看訴願人、學校在訴願期間所提相關事證，由委員做客觀公正審議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》駁求官 沈慧虹：絕不吃碗內看碗外
    2022/10/05 05:30

    自由日日shoot》駁求官 沈慧虹：絕不吃碗內看碗外
    沒有人該為網路霸凌與歧視而噤聲 林智堅呼籲更多新竹媽媽站出來
    2022/10/01 17:38

    沒有人該為網路霸凌與歧視而噤聲 林智堅呼籲更多新竹媽媽站出來

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    余正煌自訴 控林智堅違著作權法
    2022/09/30 05:30

    余正煌自訴 控林智堅違著作權法
    余正煌自訴林智堅違反著作權法 律師比喻「借醬油滷豬腳」
    2022/09/29 16:29

    余正煌自訴林智堅違反著作權法 律師比喻「借醬油滷豬腳」

    誰最容易受退化性關節炎所苦？
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播