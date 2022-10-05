贈德國友台主席黑熊保溫瓶 吳釗燮：喝茶時想起台灣

外交部長吳釗燮4日晚宴接待德國國會友台小組訪團，並準備了印有「台灣黑熊」字樣的保溫瓶贈送給團長魏爾胥。（外交部提供）

2022/10/05 10:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮4日晚宴接待德國國會友台小組訪團，對睽違3年來第一個德國國會團表達誠摯歡迎，同時感謝德國堅定支持台灣及珍視兩國基於共享價值的夥伴關係。外交部分享，吳釗燮並致贈德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）台灣黑熊圖樣的保溫瓶，也準備茄芷風格杯盤套組給在座國會議員，希望讓他們有天工作空檔喝茶時，又再想起台灣。

此次德國國會團為官方正式訪團，由德國國會友台小組跨黨派6位正、副主席組成，來自德國國會朝野6大政黨。吳釗燮在晚宴致詞時指出，台灣與德國是共享自由、民主、人權及法治價值的緊密夥伴，雙方在經貿投資、教育科研等領域的交流合作十分密切。

吳釗燮並進一步強調，當前全球威權主義持續擴張，破壞以規則為基礎的國際秩序，除俄羅斯入侵烏克蘭外，中國也藉口美國眾議長裴洛西訪台，蓄意以軍事挑釁及恫嚇行徑改變台海現狀，威脅印太地區的和平穩定。

吳釗燮提到，中國長期以威權阻撓台灣的國際參與，企圖將台灣排除在國際社會之外；而德國政府及國會堅定支持台灣參與WHO等國際組織，德國國會友台小組即使面臨中國的威脅，仍選擇此刻來訪，充分彰顯德國對台灣的堅定支持。吳釗燮對德國訪團表達誠摯感謝，並盼持續深化雙邊合作，共同維護台海及亞太地區的自由開放與和平穩定。

魏爾胥致詞表示，友台小組籌劃訪台已久，卻因疫情及德國2021年大選數度延宕，此行議員們克服各種困難，實現訪台願望難能可貴，展現德國友台小組的團結一致，更以具體行動彰顯對台灣的堅定支持，也再次感謝訪團在台灣所受到的歡迎與接待。

外交部在晚宴後說明，雙方在席間並就台德雙邊自由貿易、台灣再生能源政策、碳排放交易、德國面臨嚴冬時期因應能源短缺問題、德國應處傳統能源轉型再生能源經驗、中國在台海發動軍演等議題廣泛交換意見。

外交部長吳釗燮準備了印有「台灣黑熊」字樣的保溫瓶，贈送給德國國會友台小組主席魏爾胥。（外交部提供）

外交部長吳釗燮4日晚宴接待德國國會友台小組訪團，對睽違3年來第一個德國國會團表達誠摯歡迎，同時感謝德國堅定支持台灣及珍視兩國基於共享價值的夥伴關係。（外交部提供）

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