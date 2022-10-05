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    首頁　>　臺北市

    重話批雙城論壇！陳時中：「市長應釋出態度」什麼都沒做該譴責

    陳時中談到，共軍擾台甚至越過中線、射飛彈，但我們還無關緊要的開會，這態度不對，不要說地方首長，任何國民都不該有這樣的態度。（記者塗建榮攝）

    陳時中談到，共軍擾台甚至越過中線、射飛彈，但我們還無關緊要的開會，這態度不對，不要說地方首長，任何國民都不該有這樣的態度。（記者塗建榮攝）

    2022/10/05 00:44

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中上民視《台灣最前線》節目，主持人許仲江問到針對雙城論壇的態度，陳時中談到，共軍擾台甚至越過中線、射飛彈，「但我們還無關緊要的開會，這態度不對，不要說地方首長，任何國民都不該有這樣的態度」；他更強調，身為市長應要向國際、中國釋出台灣的態度，若什麼都沒做，應該要被譴責。

    主持人許仲江表示，台北市長柯文哲在共機擾台時仍堅持舉辦雙城論壇，引發爭議，後續雙城論壇是否要辦，引起各界關注。

    陳時中表示，我們態度要堅定，但也絕對不要挑釁，別讓人家找到藉口干擾、擾亂我們，分寸要很清楚，他強調必須嚴正抗議，共軍擾台甚至越過中線、射飛彈，「但我們還無關緊要的開會，這態度不對，不要說地方首長，任何的市民、國民都不應該有這樣的態度」。

    陳時中認為，若用這種態度，外界會覺得今天來挑釁沒關係、到門前潑紅漆沒關係，就算攻擊也無所謂，「你對自己不尊重，別人怎麼可能會尊重你」。陳時中指出，應該利用各種機會，向國際、中國釋出台灣的態度，若身為市長，連這樣的事情都看不清、也沒有做，「我覺得應該被譴責」！

    主持人許仲江認為，就雙城論壇目前發展來看，是否已成為中國統戰的平台，就算對台灣文攻武嚇、軍演都還可以繼續辦，會讓國際社會認為，反正中國軍演，台灣還是沒關係？

    陳時中強調，中國會主張才剛辦雙城論壇，且是和台灣首都台北辦，其他和台灣友好的國家會怎麼想？不能讓台灣、也不能讓台北成為被中國利用的旗子，若雙城論壇沒價值就該停辦。

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