引國際視角看台灣防疫 陳建仁籲在野黨：別用錯數據引恐慌

前副總統陳建仁（前排左）表示，國際上認為自疫情以來，台灣人民在指揮官陳時中（前排右）領導下，所有的防疫措施都做得很不錯，不管是確診率、死亡率還是超額死亡率都比世界還低。（資料照，記者羅沛德攝）

2022/10/04 23:33

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中和競選總部主委、前副總統陳建仁同台現身今晚播出的民視《台灣最前線》節目，9月才出訪教廷的陳建仁表示，國際認為台灣人民的防疫措施都做得很不錯，英國牛津大學、美國約翰霍普金斯大學的研究，台灣不管是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診率、死亡率還是超額死亡率都比世界還低，他呼籲在野黨，別用不正確地數據，引起民眾恐慌。

陳建仁表示，實際上和國際大部分的國家比，台灣對於疫情充分準備，從零確診進入到與病毒共存時，最重要的目的就是希望能減少重症跟死亡，包含疫苗追加劑覆蓋率、抗病毒藥物使用率及快篩普及率，這3方面台灣都處於國際領先，比其他歐洲國家更有實力與基礎恢復正常生活。

陳建仁指出，他到歐洲無論是在荷蘭的史基浦機場，或是在羅馬的達文西機場，沒有人戴口罩，只有我們團隊十個人戴口罩，很多外國人說，為何台灣還在戴口罩，不是防疫做得很好嗎？外國人認為全台人民，在指揮官的領導下，不管預防接種還是戴口罩，所有的防疫措施都做得很不錯

主持人許仲江問，在野黨一直講台灣疫情很糟、死亡率超高，但這是正確的訊息嗎？陳建仁說明，不曉得死亡率超高的數據從哪來，包含英國牛津、美國約翰霍普金斯大學的研究，台灣不管是確診率、死亡率還是超額死亡率都是世界相當低的，「不正確地用一些數據來讓民眾引起恐慌，實在是大可不必，我們應要相信數據。」

陳建仁認為，台灣防疫成績皆排在前面，陳時中不是落跑指揮官，反而是一個卓越、傑出的指揮官，且他就近觀察，「阿中」有很多特質，防疫記者會能不厭其煩地回答所有問題，並得到全民的信任，大家也願意聽指揮官的要求，最主要的就是有誠信、按證據講話，這就是陳時中的特點。

陳時中表示，台灣經濟這兩年成長不錯，兩年總共成長率10%，對整體的封城指數也是全世界最低，致死率也相對地低，整體防疫成績好，至於未來在疫後，以台北市來說，有很多重要的產業，因此下任市長的角色很重要，要讓整個產業復甦。

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陳建仁表示，國際認為台灣所有的防疫措施都做得很不錯，呼籲在野黨，別用不正確地數據，引起民眾恐慌。（圖擷取自民視讚夯YouTube《台灣最前線》影片）

9月才出訪教廷的陳建仁表示，國際認為台灣人民，在指揮官的領導下，所有的防疫措施都做得很不錯，英國牛津、美國約翰霍普金斯大學的研究，台灣不管是確診率、死亡率還是超額死亡率都比世界還低。（資料照，記者塗建榮攝）

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