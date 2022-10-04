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    首頁　>　臺北市

    合體上節目 陳建仁誇陳時中：踏實的人、超強的學習者

    陳建仁談到對於陳時中的看法，誇他是超強的學習者、是踏實的人。（資料照）

    陳建仁談到對於陳時中的看法，誇他是超強的學習者、是踏實的人。（資料照）

    2022/10/04 23:12

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中和陳時中競總主委、前副總統陳建仁同台，上民視《台灣最前線》節目，陳建仁談到對於陳時中的看法，除了誇他是超強的學習者、是踏實的人以外，還爆料當初總統蔡英文找他幫陳時中打選戰，蔡總統僅說：「阿中要出來，你來幫助他好不好」，他馬上答應，因為他認為陳時中是他最佩服的政務官、指揮官。

    陳建仁指出，陳時中在整個選戰的過程中有幾個特點，像是學習力強，要做好一個市長，需要了解台北市政的形形色色，陳時中每天都有上課，關於教育、交通、商業等，都很認真地學，且學習得很快，大家都覺得他是超強的學習者。

    陳建仁表示，打選戰的過程中，陳時中一直堅持要一五一十、講誠信、要踏實，不能譁眾取寵，在整個討論的過程中，可以看得到，他希望能夠做到的，就是能夠展現自己，本來我們說口號叫「把事做好」，但這不太像華麗的口號，但這就是阿中。

    陳建仁說，阿中就是說要把事做好，要台北更好、台灣共好，這就是他實在的理想抱負，所以我們被他說服了，我們看到的是願意為民服務、願意使台北市更好的人站出來，我們覺得他不需要太多的包裝。

    陳建仁認為，陳時中若當台北市長一定會讓台北市蓬勃發展，在國際上一定會有很大的不同，他對阿中是充滿信心，也很高興能當他的主任委員，記得有次蔡總統對他說：「阿中要出來，你來幫助他好不好」，聽完自己馬上回：「責無旁貸！」

    陳建仁透露，陳時中是他最佩服的政務官、指揮官，他做過SARS的指揮官，知道做指揮官是多困難，當時他只做不到28天，SARS就不見了，但陳時中做900多天，為台灣帶來更好的防疫，真的很不簡單，有這樣的阿中，實在是台灣的福氣。

    「責任來了，我就扛」陳時中表示，他提的口號很簡單，扎扎實實把每一件事情做好，這是做政務官或是做父母官的本質，也是他基本態度，希望不只有台北好就好，他也希望台灣共好，所以才會說讓世界看到台北、讓世界看到台灣，這是他選戰的主軸。

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